Australia | 500 massacri di aborigeni

DIRETTA/ 500 Miglia Indianapolis 2018 : il vincitore è Will Power! Primo successo per l'Australiano : DIRETTA 500 Miglia Indianapolis 2018: Will Power, australiano di 37 anni, vince davanti a Carpenter e Dixon al termine di una gara emozionante, con tante emozioni ma anche tanti incidenti(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:20:00 GMT)