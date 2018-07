Audi Q8 | un tour estivo alla scoperta del nuovo SUV sportivo

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : la pattuglia tedesca punta a dominare a Berlino. L’Italia schiera Zorzi - De Luca e GAudiano : Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che ha ormai superato il giro di boa e si avvia verso il rush finale. I migliori interpreti mondiali del salto ostacoli sono pronti a darsi battaglia a Berlino, nel dodicesimo appuntamento di una competizione che finora ha messo in evidenza il talento del britannico Ben Maher, in testa alla classifica generale davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander e all’olandese Harrie ...

Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato : stasera in tour all'Auditorium con gli Hollywood Vampires : Faccia d'angelo, tatuaggi da diavolo, bettetto, giacca e pantaloni neri. Johhny Depp è atterrato a Ciampino con un jet privato per esibirsi stasera al Parco della Musica a Roma con gli Hollywood ...

Audio e testo Viva la libertà di Jovanotti - il brano che chiude il tour in radio dopo Affermativo : Viva la libertà di Jovanotti è il nuovo singolo estratto dall'album Oh, vita!, l'ultimo disco dell'artista prodotto da Rick Rubin per Polydor. Oh, Vita! è già certificato triplo disco di platino e ora torna in radio con la canzone Viva la libertà, il brano che chiudeva la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. La tournée si è conclusa con una doppia festa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e da oggi, venerdì 6 luglio, è in ...

ClAudio Baglioni - sirenetto in barca a 67 anni in barca con la compagna Rossella tra Sanremo e il mega tour : LAMPEDUSA ? Il suo Sanremo è stato un successo e Claudio Baglioni ha già confermato che il prossimo anno sarà ancora il direttore artistico del Festival della città...

"Drones World Tour" - il film-concerto dei Muse al cinema il 12 e 13 luglio : un bombardamento Audio-visivo " RECENSIONE : Da alcuni anni, ormai, nei grandi spettacoli pop si fa un uso creativo degli spazi. Il concerto tradizionale ha uno sviluppo frontale: il palco sistemato in fondo all'arena e il pubblico che guarda ...

De Gregori - il nuovo tour a luglio dalla Cavea dell'Auditorium : Si chiama semplicemente 'tour 2018', il nuovo tour di Francesco De Gregori che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più prestigiose località italiane ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : parterre de rois a Montecarlo. L’Italia ci prova con Bucci - GAudiano e Zorzi : Una parata di stelle si appresta a scendere in pista in occasione della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena nel Principato di Monaco con gran parte dei maggiori interpreti internazionali del salto ostacoli. L’Italia non è riuscita finora ad essere protagonista ad alti livelli nella competizione, ma schiererà tre pezzi da novanta per provare a conquistare un piazzamento di prestigio in uno dei circuiti di ...

Nuovi concerti di ClAudio Baglioni per Al Centro Tour - la tournée prosegue anche nel 2019 : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Claudio Baglioni per Al Centro Tour, la Tournée che prenderà il via il prossimo autunno ne toccherà i principali palazzetti dello sport e le arene d'Italia. Da ottobre 2018 Claudio Baglioni sarà alle prese con un fortunato Tour, di cui sono già stati annunciati alcuni sold out. Protagonista assoluta della Tournée la musica di Claudio Baglioni, dagli esordi sino ad oggi per celebrare 50 anni di carriera: ...

Audio e testo Salutalo da parte mia di Einar - il nuovo singolo in pieno instore tour : Alla fine di questo articolo è disponibile l'Audio di Salutalo da parte mia di Einar e il testo della canzone. Salutalo da parte mia è il nuovo singolo che il cantante rilascia per l'estate 2018, disponibile in radio dal 19 giugno e già in digital download dai tempi della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Einar Ortiz è uno dei concorrenti della recente edizione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Tra i quattro finalisti, ...

VASCO ROSSI / ClAudio Golinelli sta meglio : sarà ospite dell'ultima tappa del tour a Messina : Claudio Golinelli, bassista di VASCO ROSSI, sta meglio e salirà sul palco del rocker durante l'ultima tappa del tour prevista a Messina.Le ultime novità.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:18:00 GMT)

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : Audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Audio e testo Viva la vita di Nesli - prima del tour 2018 una canzone sul valore della vita : Viva la vita di Nesli è il nuovo singolo scritto dallo stesso Nesli, prodotto da Brando e pubblicato da Universal Music Italia oggi, venerdì 8 giugno. Il cantautore Nesli torna in radio e in digital download oggi, in seguito alla pubblicazione della canzone Immagini, scritta per portare all'attenzione del pubblico di giovanissimo l'ostico tema del bullismo, una grave ferita della società contemporanea. Viva la vita di Nesli farà parte del ...

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per l’estate prima del tour negli stadi (Audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...