Audi Q3 | seconda generazione più sportiva e tecnologica

Audi Q3 seconda generazione - più grande e ancora più premium : Analogamente ai modelli top di gamma Audi, Q3 dispone ora di un cockpit digitale e di un ampio display MMI touch, con soluzioni d'infotainment di livello superiore che connettono l'auto al mondo ...

Audi Q3 - la seconda generazione è in rampa di lancio – FOTO : A poche settimane dal debutto della Q8, il top fra gli sport utility dei quattro anelli, Audi toglie i veli alla seconda generazione della Q3. L’auto sfrutta la piattaforma costruttiva Mqb, condivisa con altri modelli del gruppo Volkswagen: è lunga 4,48 metri (+97 mm), con un passo di 2,68 metri (+78 mm). Grazie al divanetto posteriore scorrevole, il volume del bagagliaio oscilla fra 530 e 675 litri, arrivando a 1.525 litri abbattendo ...

Uomini e Donne - Mario Serpa : "ClAudio Sona? Non avrei dovuto dargli una seconda possibilità" : L'opinionista del dating show si racconta, parlando per la prima volta della rottura con l'ex tronista.

Pallanuoto - la Rari Nantes L. Auditore Metal Carpenteria promossa in A2 dopo la seconda finale in quel di Catania. Necessari i calci di rigore ad oltranza dopo il risultato di parità (7-7) della normale partita : Entusiasmo a bordo vasca da parte del Sindaco Ugo Pugliese, dell’Assessore allo sport Giuseppe Frisenda e dal delegato Coni provinciale

Audi A1 - svelata la seconda generazione – FOTO : Compatta, cinque porte, niente più motori diesel e look sportivo. Queste, ma non slo, le principali caratteristiche della seconda generazione di Audi A1, le cui FOTO sono cominciate a circolare sul web da qualche ora. Abbastanza in anticipo rispetto al debutto nelle concessionarie italiane previsto per novembre, anche se sarà possibile ordinarla già dall’estate non appena verranno diffusi i listini. La nuova A1 è più lunga di quasi 6 ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 15 giugno fra la seconda di Ora o mai più ed il debutto di Balalaika : La serata parte con la curva di Canale5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Spagna-Portogallo valevole per il Campionato del mondo di calcio al comando e raggiungendo poi il 36% di share e con la curva blu del Tg1 delle ore 20 che segue fra il 20 ed il 25% di share. Tutte le altre curve sono abbondantemente al di sotto del 10%, con la sola linea di La7 che con Otto e mezzo affiora sulle altre fin verso il 9% di share nel ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Seconda puntata : ClAudio Amendola vincitore morale : La Seconda puntata di "Vuoi scommettere?": Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno registrato un altro successo anche grazie l'aiuto dei comici ospitati.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:31:00 GMT)

Vuoi scommettere?/ Diretta : ClAudio Amendola e il messaggio sulla felicità (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:20:00 GMT)