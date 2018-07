Audi e-tron - L' elettrica sarà svelata a settembre

L'ex tronista ClAudia Montanarini accusata di truffa dall'ex marito : È iniziato in questi giorni il processo mosso dalL'ex marito di Claudia Montanarini alL'ex tronista di Uomini e Donne.La showgirl è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, la Montanarini ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi giorni: "La mia storia è un romanzo ...

Uomini e Donne / ClAudio D’Angelo e Ginevra Pisani : Video - il terrorizzante scherzo… (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: accusata di aver fatto delle preferenze fra i suoi tre nipoti, Ludovica Valli ha risposto alle critiche sui social…(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Audi - A bordo della e-tron prototipo : Dopo avervi mostrato le prime immagini ufficiali degli interni, abbiamo potuto salire a bordo, in esclusiva per il nostro Paese, dell'Audi e-tron prototipo. La vettura, pressoché identica alla versione che andrà in produzione vanno definiti solo alcuni dettagli di finiture e materiali anticipa il primo modello full electric dei Quattro anelli, in arrivo alla fine del 2018, di cui troverete altri dettagli sul numero di agosto di Quattroruote. ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani incontra ClAudio Sona : boom di like su Instagram! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Nicola e Jara: ecco come procedono le storie d'amore nate quest'anno in studio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:30:00 GMT)

ClAudia Piumetto - Uomini e Donne/ “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi : se oggi tornassi sul trono…” : Claudia Piumetto, Uomini e Donne, “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi: se oggi tornassi sul trono...", ecco le dichiarazioni dell'ex tronista a quasi 10 anni dalla sua esperienza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Audi e-tron - benvenuti nel futuro : ecco l’abitacolo più tecnologico del mondo dotato di 5 monitor [FOTO] : Scopriamo le meraviglie tecnologiche del SUV elettrico pronto a debuttare entro la fine di quest’anno L’Audi e-tron – primo SUV elettrico della Casa dei Quattro anelli – debutterà entro la fine del 2018, ma nel frattempo scopriamo da vicino il suo incredibile e futuristico abitacolo dotato di ben 5 display interattivi. Un grande arco, il cosiddetto “wrap-around”, costituisce il palcoscenico virtuale all’interno di Audi e-tron ...

Audi - Ovattato e hi-tech : ecco l'abitacolo della e-tron : Mancano ormai pochi mesi al debutto sul mercato della e-tron, la prima auto al 100% elettrica dell'Audi. Dopo averla mostrata al Salone di Ginevra, con carrozzeria camuffata, la Casa di Ingolstadt aggiunge un altro tassello, svelando labitacolo della versione prototipo: silenzioso e tecnologico, introduce la novità assoluta dei display degli specchietti retrovisori esterni virtuali. Labitacolo. Partendo dal design di bordo, che all'Audi ...

Uomini e Donne/ ClAudio D'Angelo e Ginevra genitori? "Inizio a volere una famiglia mia" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mario Serpa e ClAudio Sona - appello del pubblico dopo la rottura (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Audi E-tron SUV elettrico - per la prima volta specchietti virtuali : Migliorare l'aerodinamica per puntare ad una maggiore autonomia. Con questo obiettivo, la Audi ha testato nella galleria del vento di Ingolstadt la nuova E-tron Prototipo , la prima auto al mondo a montare specchietti retrovisori virtuali. Una delle variabili su cui si sono concentrati gli ingegneri tedeschi è appunto l'autonomia delle auto elettriche, ancora poco competitiva rispetto ...

ClAudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati/ Uomini e Donne : tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e Donne: tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay; la coppia pare essere ufficialmente scoppiata, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:59:00 GMT)

L’aerodinamica di Audi e-tron Prototipo : Migliore è L’aerodinamica di una vettura elettrica, più generosa sarà la sua autonomia. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,28, Audi e-tron Prototipo fa registrare un risultato stupefacente nel segmento dei SUV. Un valore che contribuisce in modo determinante all’autonomia di oltre 400 chilometri nel ciclo WLTP. Tanta raffinatezza trova espressione in un […] L'articolo L’aerodinamica di Audi e-tron Prototipo ...

L’indie e l’elettronica di Bussoletti sul palco dell’Auditorium : Indietro 22 maggio 2018 2018-05-22T12:09:47+00:00 Roma – Si chiude a casa il tour invernale di Bussoletti, artista capitolino che ha definitivamente imposto la sua scrittura atipica e che ha maturato a pieno la sua cifra stilistica dirompente con l’uscita del nuovo lavoro, Peso Piuma (2 di 3). Tra elettroniche anni 80, ritmi serrati e cambi umorali che […] L'articolo L’indie e l’elettronica di Bussoletti sul palco dell’Auditorium proviene ...