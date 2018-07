Attacco al Potere Olympus Has Fallen film stasera in tv 27 luglio | trama | curiosità

cubemagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018)alhasè ilin tv venerdì 272018 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da Antoine Fuqua ha come protagonisti Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TValhasin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:hasGENERE: Azione ANNO: 2013 REGIA: Antoine Fuqua CAST: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Foster, Cole Hauser, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune, Finley Jacobsen, Han Soto, Phil Austin DURATA: 120 Minutialhasin tv:L’agente di sicurezza alla Casa Bianca Mike Banning viene sollevato dal suo incarico in ...