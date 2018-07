Atp Amburgo | Thiem che sorpresa! Dominic fuori ai quarti di finale contro Jarry

Atp Amburgo - Thiem a valanga su Millman - ai quarti c'è Jarry : Ora il numero 8 del mondo, che nell'unica precedente apparizione ad Amburgo , 2014, si era fermato agli ottavi, se la vedrà ai quarti con il cileno classe '95 Nicolas Jarry , che ha approfittato del ...

Atp Amburgo : Cecchinato eliminato : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Marco Cecchinato eliminato al primo turno del torneo Atp di Amburgo. Il 25enne palermitano, reduce dal secondo titolo in carriera vinto ad Umago, in Croazia, è stato sconfitto ...

Atp Amburgo – Cecchinato fuori al primo turno : l’azzurro si arrende a Monfils all’esordio : Marco Cecchinato eliminato al primo turno dell’ATP 500: dopo il successo di Umago, l’azzurro non riesce a ripetersi, abbandonando il torneo tedesco all’esordio Termina al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato al torneo Atp 500 di Amburgo (terra, montepremi 1.619.935 euro). L’azzurro, numero 22 del mondo e sesta testa di serie, cede al francese Gael Monfils, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, ...

Tennis - Atp Amburgo 2018 : Marco Cecchinato sbatte contro Gael Monfils. Il francese vince in tre set lottati : Subisce uno stop la corsa di Marco Cecchinato, sconfitto al primo turno del torneo di Amburgo. L’azzurro, reduce dalla vittoria nel torneo di Umago, secondo titolo della sua carriera e del suo fin qui fantastico 2018, è stato battuto dal francese Gael Monfils in tre set, 6-4 3-6 6-4. Uno stop che non compromette, ovviamente, quanto di buono fatto la scorsa settimana, ma che un po’ di rammarico lo lascia, perché Cecchinato, numero 6 ...

Atp Amburgo – Seppi non ce la fa : il tennista azzurro si ritira per un problema all’anca : Niente da fare per Andreas Seppi: il tennista azzurro non parteciperà al torneo tedesco a causa di un riacutizzarsi di un infortunio all’anca Il dolore è troppo forte, Andreas Seppi non ce la fa. Il tennista azzurro costretto a dare forfait dall’ATP 500 di Amburgo in programma questa settimana. Andreas Seppi ha annunciato di essersi cancellato dal torneo tedesco a causa del riacutizzarsi di un problema all’anca, purtroppo persistente nelle ...