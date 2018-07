Atletica | tutti gli Azzurri convocati agli Europei di Berlino

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia super-competitiva. Tutti i possibili candidati all’oro : L’Italia vuole mostrare i muscoli e fare la voce grossa ai Giochi del Mediterraneo 2018. La delegazione azzurra sarà presente alle competizioni di Atletica leggera con ben 57 azzurri, una vera e propria corazzata che sbarcherà a Tarragona (Spagna) per conquistare una valanga di medaglie e fare la differenza. Il gruppo è quantitativamente molto numeroso ma anche la qualità non sarà da meno visto che praticamente schiereremo Tutti i nostri ...

Atletica – Campionati Italiani Allievi di Rieti - tutti i risultati degli atleti in gara : La sarda Dalia Kaddari trionfa ai Campionati Italiani Allievi di Rieti con 23.69 (-1.2) e batte Gherardi (23.79), il campano supera il muro nell’asta ed è il quarto di sempre. Musci oltre i 20 metri nel peso (20.02) Tanti risultati di rilievo nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi a Rieti. Oltre al 6,38 di Larissa Iapichino nel lungo, spicca il confronto tra Dalia Kaddari e Chiara Gherardi nei 200. È la sarda a confermarsi ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti i risultati. Samba - Baker - Manyonga e Kuchina stellari! Tortu e Vallortigara lanciano l’Italia : Allo Stadio Olimpico di Roma si è disputato il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, quarta tappa della Diamond League. Tanto spettacolo nella notte della capitale con tantissimi campioni che hanno reGalato prestazioni importanti meritevoli di nota. L’Italia ha brillato con Filippo Tortu ed Elena Vallortigara, le annunciate stelle internazionali non si sono tirate indietro e hanno confezionato tempi e misure di notevole ...

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea - tutti gli azzurri in gara nell’atteso evento romano : Da Filippo Tortu fino a Yohanes Chiapponelli, ecco tutti gli azzurri in gara al Golden Gala Pietro Mennea Emozionati, certo. Ma anche carichi, determinati, orgogliosi di far parte di un cast stellare. Ci saranno tante sfumature d’azzurro allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 31 maggio, per un Golden Gala Pietro Mennea che l’Atletica italiana vuole vivere da protagonista. La sfida più attesa è decollata mercoledì scorso da Savona ed è il nuovo ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti gli italiani in gara. Filippo Tortu per sognare con Jacobs - occhi su Grenot e Trost : Il Golden Gala 2018 si preannuncia altamente spettacolare, il parterre è assolutamente stellare e la quarta tappa della Diamond League regalerà grandi emozioni. Il circuito della grande Atletica internazionale approda allo Stadio Olimpico di Roma per una serata magica, tanti italiani cercheranno di scaldare il pubblico della Capitale. Conosciamo gli italiani che saranno in gara al Golden Gala Pietro Mennea e le loro ambizioni. Filippo ...