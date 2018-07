Atletica | ' doping di stato' | Iaaf conferma esclusione Russia dagli Europei di Berlino

Atletica - Russia ancora sospesa per i casi doping. Autorizzati 8 nuovi atleti a gareggiare : La IAAF ha autorizzato otto atleti di nazionalità russa a partecipare alle competizioni internazionali a titolo neutrale mentre la Federazione Russa rimane ancora sospesa per i noti casi doping. L’impedimento, che va avanti dalle Olimpiadi di Rio 2016, non viene dunque tolto dalla Federazione Internazionale di atletica Leggera che oggi ha però accolto le richieste di otto atleti: ora sono in tutti 67 gli uomini e le donne che gareggiano ...