Atac - tribunale dà l'ok a concordato Raggi : «Passo verso risanamento» : Il tribunale fallimentare di Roma ha emesso in data odierna il Decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. «Il Collegio - informa l'azienda - , facendo seguito al...

Atac Roma - denuncia manager : “tram e bus sabotati da operai”/ Oggi le carte in Tribunale - niente blocco mezzi : Caos Atac a Roma: denuncia dei vertici, "tram e bus sabotati da operai interni". Oggi in Tribunale le carte per evitare il fallimento: il Mit congela il blocco mezzi pubblici(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:09:00 GMT)