Atac Roma | ok al piano industriale | il tribunale fallimentare ammette il concordato

Roma - Tribunale fallimentare ammette Atac a concordato in continuità : Roma, 27 lug., askanews, - Il Tribunale fallimentare di Roma ha emesso oggi il decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. Il Collegio, anche facendo seguito al positivo parere espresso ...

Roma : dipendente dell'Atac è stato contagiato dalla tubercolosi : La nuova linea della metropolitana di Roma, nello specifico la metro C, continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. Dopo la chiusura da parte della Procura di Roma delle indagini per l'inchiesta relativa ai lavori per la creazione della metro, per i quali in 25 sembrano essere colpevoli di falso, truffa e corruzione e tra gli indagati risulta esserci anche il nome di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma; un nuova notizia negativa è ...

Roma : Usb - 26 luglio sciopero Atac dalle 20 alle 24 : Roma – “Usb ha aperto le procedure di sciopero in Atac perche’ l’azienda continua a non garantire un adeguato livello di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini e non si assume alcuna responsabilita’”. “Quando un conducente dichiara un guasto lo fa sotto la propria responsabilita’ e per la sicurezza delle persone che trasporta, mentre l’azienda sta facendo pressioni per proseguire il ...

Roma. Atac - i tram 2 - 3 e 19 torneranno il 23 - non il 17 : Roma. Atac, i tram 2, 3 e 19 torneranno il 23, non il 17 – A Roma per consentire lavori urgenti in via Ulisse Aldrovandi – consolidamento e ristrutturazione della condotta fognaria nel sottosuolo – il ripristino delle linee tram, 2, 3 e 19, avverrà, anziché il 17 luglio, lunedì 23 luglio. Così in una nota l’Agenzia per la mobilità. I cittadini romani abituali ospiti delle tre linee dell’Atac hanno notato una cosa ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Roma - i lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. Atac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Roma : rischio stop cantiere piazzale Flaminio - Atac non paga : Roma – Il grande cantiere per il nuovo nodo di scambio a piazzale Flaminio tra metro A e linea Roma-Viterbo potrebbe fermarsi per sempre. I lavori, gia’ a rilento da molti mesi, in assenza di risposte “saranno sospesi con decorrenza immediata” perche’ le aziende interessate dall’appalto non hanno mai ricevuto pagamenti da parte di Atac. L’allarme e’ stato lanciato questa mattina nel corso di una ...

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Atac a Roma - venerdì 6 luglio : Durerà solo 4 ore: un secondo sciopero di 24 ore è stato rinviato The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma, venerdì 6 luglio appeared first on Il Post.

Roma - Atac inserisce i tornelli nei bus : Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto : Roma, Atac inserisce i tornelli nei bus: Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto tornelli in entrata sugli autobus di Roma e ingresso solo dalla porta… L'articolo Roma, Atac inserisce i tornelli nei bus: Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto proviene da Essere-Informati.it.

Roma - Atac sperimenta i tornelli nei bus sul “modello Londra” : sarà impossibile entrare senza biglietto : tornelli in entrata sugli autobus di Roma e ingresso solo dalla porta anteriore. La Capitale prova a sperimentare il “modello Londra”, nel tentativo di abbattere il tasso di evasione sui mezzi di superficie, che viaggia intorno al 40%. Per farlo, Atac ha messo in strada da due settimane una vettura con un tornello in entrata, prima sulla linea periferica 669, poi sulla “navetta” 51 e, da lunedì, sulla centralissima linea 62, che dalla Stazione ...

Atac - Pm Roma dice sì al concordato per evitare fallimento : Roma, 18 giu. , askanews, Gli inquirenti della Procura di Roma hanno dato parere favorevole al piano di 'concordato preventivo in continuità' presentato nelle scorse settimane dall'azienda del ...

Roma - ragazzini rom lanciano sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac : Lancio di sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac di via Candoni, in zona Magliana a Roma . A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 14.30 un gruppo di ragazzini, probabilmente ...