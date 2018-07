Astronomia | stanotte l’eclissi di Luna più lunga del secolo | i consigli degli esperti per

meteoweb.eu

: Restando in tema astronomia, data l’eclissi di stanotte… voi ci pensate mai che le immagini che vediamo del cielo s… - bartlebooms : Restando in tema astronomia, data l’eclissi di stanotte… voi ci pensate mai che le immagini che vediamo del cielo s… - AgneseFerrara2 : Rendez-vous con la #luna stasera... E #pianeti protagonisti stanotte. Da non perdere Luna e Marte si vestono di ros… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tutto pronto per stasera, quando si verificherà l’eclissi totale dipiùdel. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con laeclissata. E’ un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale didavvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità -spiega- sarà infatti la piùtra tutte le eclissi diche si verificheranno in questo, durando ben un’ora e 43 minuti”. Galliani chiarisce che la“sorgerà pochi minuti prima delle 21, ora locale italiana, verso sud est, già in fase di attraversamento del cono di ombra creato dalla Terra, che si verrà a trovare esattamente tra il Sole e il nostro satellite naturale”. L’Inaf evidenzia ancora che “la fase di totalità si verificherà tra le 21 ...