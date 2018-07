Astronomia | ad Asiago luci spente per l’eclissi di luna del secolo

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tutti pronti con il naso all’insù adper l’eclissidel. Venerdì 27 luglio lasi prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale dipiù lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di, dove il Comune spegnerà ledell’illuminazione pubblica così come in tutto l’Altopiano. Libera per una notte dall’inquinamento luminoso, con i suoi 1.001 metri di altitudine la città sarà un punto di osservazione ottimale, e permetterà a residenti e turisti di ammirare l’evento astronomico da una prospettiva più unica che rara. Lasorgerà poco prima delle 21 ora locale, già in fase di penombra, mentre la fase di totalità si verificherà tra le 21:30 e le 23:13, il cui ...