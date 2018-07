Assunzioni Amazon 2018 : 1700 posti in Italia a tempo indeterminato : Il nuovo programma di Assunzioni Amazon previsto per il 2018 mira ad implementare in gran misura il proprio personale, il quale sarà dislocato sull'intero territorio nazionale per offrire un miglior servizio al cliente. È stato annunciato, infatti, che il noto sito di e-commerce ha intenzione di passare dai 3500 ai 5200 dipendenti complessivi per le sue sedi Italiane, quasi raddoppiando in questo modo l'organico aziendale. Per quanto concerne ...

Amazon : boom di Assunzioni in Italia : Nuova offerta per poter lavorare in una delle aziende più floride e importanti che operano nel campo dell'e-commerce (o negozi elettronici): Amazon. Il colosso americano ha, infatti, avviato la ricerca di ben 1700 persone che potrebbero lavorare per l'azienda in Italia. Amazon creerà 1700 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro il 2018 e chiuderà l'anno con un totale di 5200 dipendenti (a fronte del 3500 del 2017). Amazon, come ...

Amazon : espansione in Italia proseguirà con 1700 nuove Assunzioni entro il 2018 : Mancano una settimana appena all’inizio del Prime Day, l’ormai tradizionale campagna di sconti organizzata da Amazon che quest’anno si terrà il 16 luglio e andrà avanti per 36 ore con promozioni su oltre 1 milione di prodotti e servizi che consentiranno ai clienti Amazon Prime di risparmiare molto sull’acquisto di prodotti appartenenti a decine di categorie diverse. Nel frattempo l’espansione di Amazon a livello ...

