ASSESSORATO CULTURA - ' Ferrara Estate in via Bologna' | spettacoli il 2 | 5 | 9 | 12 e 16

ASSESSORATO CULTURA - Provvisorio spostamento in programma nel 2020 anche per le associazioni della Casa della Patria : Nel 2019 per il Museo del Risorgimento e Resistenza previsto il trasferimento nel refettorio del Chiostro di San Paolo 26-07-2018 / Giorno per giorno , Nota a cura dell' ASSESSORATO alla CULTURA del ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...