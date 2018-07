Assassinata nel suo lettino | la baby stella del cinema è morta così Era proprio il 27

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Oggi è sepolta al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles e i più giovani non lo ricorderanno, ma il 27 luglio di 30 anni fa, nel 1988, Judith Barsi,dele della tv fu trovatanel letto della sua villa di Los Angeles.e data alla fiamme. Oltre a lei, anche i suoi genitori furono trovati morti. I più giovani non ricorderanno la notizia che scioccò gli Stati Uniti e il mondo intero, ma probabilmente Judith l’hanno vista eccome. Era lei la bambina de Lo Squalo 4 e l’attrice di decine e decine di sit com e spot pubblicitari. Oggi sono 30 anni che non c’è più. Era stata ‘scoperta’ 5 anni prima di quel tragico 27 luglio 1988: un produttore l’aveva notata insieme a mamma Maria su una pista di pattinaggio. Da quel giorno sono seguiti centinaia di provini, quindi circa 70 spot, decine di film e di serie tv. Come ...