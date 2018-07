Ascolti tv | al Wind Summer Festival non basta la finale | Ilary perde ancora contro Don

Ascolti tv - male per Wind Summer Festival : Don Matteo batte tutti : Ascolti tv Giovedì 26 Luglio 2018: Don Matteo supera ancora il Wind Summer Festival La prima serata di Giovedì 26 Luglio 2018 viene vinta ancora una volta dalla Rai, più precisamente da Don Matteo. La fiction in onda su Rai 1 continua a regalare grandissime vittorie e soprattutto soddisfazioni. La nuova puntata ha infatti riscosso […] L'articolo Ascolti tv, male per Wind Summer Festival: Don Matteo batte tutti proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 26 luglio 2018. Don Matteo in replica 15.8% - il Wind Summer Festival 13.4% : Wind Summer Festival Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.613.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.088.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.108.000 spettatori pari al 5.8% di share mentre il Campionato di Pallanuoto ne ha interessati 688.000 (4%). Su Italia 1 G.I. Joe – La Nascita dei Cobra ha catturato l’attenzione di 1.094.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 19 luglio 2018. Don Matteo in replica al 15% - il Wind Summer Festival al 12.8% : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.517.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.018.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Rosewood ha interessato 977.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 22 Minutes ha catturato l’attenzione di 1.341.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Era d’Estate ha raccolto davanti al video 923.000 spettatori pari ad uno ...

Seconda puntata del Wind Summer Festival : Piazza del Popolo gremita - ma gli Ascolti faticano a decollare : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la Seconda puntata del Wind Summer Festival, registrata il 24 Giugno (si è trattato in realtà della terza serata, pertanto la Seconda serata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno verrà trasmessa giovedì 19 luglio). Piazza del Popolo gremita da un pubblico più caloroso rispetto alla prima serata e che ha riservato dei veri e propri boati alla maggioranza degli artisti presenti sul palco. ...

Ascolti tv - Don Matteo in replica batte il Wind Summer Festival : La replica della puntata di “Don Matteo 10” su Rai1 vince il prime time del 12 luglio con 2.559.000 telespettatori e uno share del 14.3% . Ascolti tv prime time Su Canale5, la seconda puntata del Wind Summer Festival ha raccolto 2.274.000 telespettatori pari al 13.6% di share. Nei dettagli della prima serata su Rai2 il film “Escape plan-Fuga dall’inferno” ha segnato 1.652.000 spettatori con l’8,7 %di share, ...

Wind Summer Festival 2018 - Ascolti sottotono per la prima puntata : Non è stata una partenza memorabile per l'edizione 2018 del Wind Summer Festival, il programma incentrato sulle canzoni dell'estate, che quest'anno ha visto alla conduzione Ilary Blasi accompagnata da Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Nonostante la presenza di artisti del calibro di Annalisa, Emma, The Giornalisti, il vincitore di Amici 2018 Irama ed altri, la trasmissione non è andata oltre i due milioni e mezzo venendo raggiunta in ascolti dalla ...

Ascolti tv - testa a testa tra Wind Summer Festival e Don Matteo : Buon esordio ieri sera su Canale 5 per il Wind Summer Festival, condotto da Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, seguito da 2 milioni 554mila telespettatori pari al 15.08% di share. Su Rai1 il doppio appuntamento con la fiction Don Matteo 10, in replica, ha fatto segnare 2 milioni 759mila spettatori e uno share del 13.8% nel primo episodio e 2 milioni 362mila e il 14.4% nel secondo. Ascolti tv, prime time Sulle altre reti, su Italia 1 ...

