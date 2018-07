“Arriva lei!” Bomba a Sanremo sotto il naso di Claudio Baglioni E ora?

caffeinamagazine

: @veluttluna @Agenzia_Ansa Scusi ma lei cosa vuole da me? Lei è genitore? Sa cosa vuol dire esserlo? Si parla in con… - El3na75 : @veluttluna @Agenzia_Ansa Scusi ma lei cosa vuole da me? Lei è genitore? Sa cosa vuol dire esserlo? Si parla in con… - FiorentinaSN : E arriva LEI!!! Il 2 dicembre, per la 14ª giornata, a Firenze arriva la Juventus di CR7 - Mammole : ? 'Cambio turno... cambio ostetrica. Arriva Lei, la donna più dolce che ho incontrato nella vita fino a quel moment… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival dine aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Barbara D’Urso potrebbe condurre2019 insieme a, la notizia se confermata sarebbe clamorosa. La regina di Pomeriggio 5, non ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell’Ariston e il prossimo anno potrebbe succedere davvero.A lanciare l’indiscrezione Oggi nella sezione “Pillole di Gossip”. Secondo il settimanale, sembrerebbe che l’idea sia proprio del direttore artistico del Festival: “Si dice cheabbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo” . Notizia che al momento non è stata nè confermata nè smentita. quello che è certo è che fino alla messa in onda ...