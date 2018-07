Aria condizionata | i pro e i contro a casa e lavoro

L’Aria condizionata fa male? : Una volta per tutte, la risposta è NO (ma possiamo argomentare, con questa guida minima per preoccupati, intransigenti e accaldati) The post L’aria condizionata fa male? appeared first on Il Post.

ALLARME Legionella - in Lombardia. Il batterio si annida in acqua e Aria condizionata : Legionella, ALLARME in Lombardia. Il batterio si annida in acqua e aria condizionata Diciassette casi di Legionella a Bresso nel Milanese, di cui tre anziani già deceduti. È stata attivata una task force per le indagini sanitarie per accertare le fonti di contagio SONO TRE le vittime della Legionella a Bresso nel Milanese. Il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats di Milano ha avviato le indagini per accertare le ...

Shock in auto - mentre guida spunta un serpente dalle bocchette dell’Aria condizionata : Brutto spavento per una automobilista 56ene in viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno. mentre era al volante ha visto un rettile sbucare dalle bocchette dell’aria condizionata tra il parabrezza e il cruscotto e si è subito fermata chiamando la polizia.Continua a leggere

Auto – I 5 errori più commessi quando si usa l’Aria condizionata : Aria condizionata in Auto: i 5 errori commessi più comunemente. Ecco cosa bisogna fare per un funzionamento perfetto Nonostante qualche giornata di maltempo che ancora minaccia l’estate 2018, il caldo è arrivato a tutti gli effetti in tutta Italia. Ventilatori, climatizzatori, ventagli aria: tanti i rimedi per convivere col caldo, ma a far soffrire maggiormente la gente è la convivenza col caldo in Auto. ‘C’è l’aria ...

Caldo : senza Aria condizionata la mente va in tilt - lo dice la scienza : Invece dovrebbe ringraziarlo e a correggerla e' la scienza. Uno studio americano guidato dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health fornisce infatti 'la prima prova dei danni ...

Kylie Jenner regala una casa ai suoi cani con Aria condizionata e riscaldamento : Altro che vita da cani. Quella di Norman e Bambi, amatissimi e soprattutto viziatissimi cagnolini di Kylie Jenner, è tutto tranne che grama. Per loro ora arriva addirittura una casa con tutti...

Caldo : senza Aria condizionata il cervello va il tilt - lo dice la scienza : Uno studio condotto dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su un numero speciale di “Plos Medicine”, dedicato all’impatto dei cambiamenti climatici sulla Salute, fornisce “la prima prova dei danni cognitivi che le alte temperature indoor possono produrre durante le ondate di calore“, spiegano gli autori. Jose Guillermo Cedeño-Laurent e colleghi hanno studiato i dormitori ...

Kylie Jenner : la nuova cuccia per i suoi cani ha anche l’Aria condizionata : È praticamente una casa The post Kylie Jenner: la nuova cuccia per i suoi cani ha anche l’aria condizionata appeared first on News Mtv Italia.

"Ore in treno senza Aria condizionata" - il viaggio infernale da Siracusa a Roma : La denuncia di una viaggiatrice con due bambini: "A bordo dell'Intercity 724, su 8 carrozze ce ne sono 4 in cui fa un caldo da svenire, abbiamo già tre quarti d'ora di ritardo, non ci danno informazioni e non c'è nemmeno una bottiglietta d'acqua"