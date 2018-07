Anthony Hopkins | Ero sempre sbronzo | non riuscivo a lavorare Mi disgustavo Una

VIAGGIO IN INGHILTERRA/ Su La7 il film con Anthony Hopkins (oggi - 23 luglio 2018) : VIAGGIO in INGHILTERRA, il film in onda su La7 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Anthony Hopkins e Debra Winger, alla regia Richard Attenborough. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:58:00 GMT)

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI/ Su TV8 il film con Anthony Hopkins e Jodie Foster (oggi - 19 giugno 2018) : Il SILENZIO DEGLI INNOCENTI, il film in onda su TV8 oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: Anthony Hopkins e Jodie Foster, alla regia Jonathan Demme. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:23:00 GMT)

Anthony Hopkins in Westworld 2 su Sky Atlantic - trame episodi 11 e 18 giugno : la verità sul piano di Ford : Torna Anthony Hopkins in Westworld 2, in qualità di guest star nell'episodio in onda stasera su Sky Atlantic. L'attore Premio Oscar è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima stagione della serie. Nel nuovo appuntamento, il dottor Ford si presenta in carne ed ossa per svelare finalmente il suo enigmatico piano? Qualche indizio lo avevamo già raccolto con l'Uomo in Nero, deciso a prender parte al suo gioco. Nel settimo episodio, sarà la ...

IL RITO - IRIS/ Info streaming del film con Anthony Hopkins (oggi - 9 giugno 2018) : Il RITO, il film in onda su IRIS oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue e Alice Braga, alla regia Michael Afstrom. La rama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:47:00 GMT)

IL BOUNTY/ Su Italia 1 il film con Mel Gibson e Anthony Hopkins (oggi - 3 giugno 2018) : Il BOUNTY, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Anthony Hopkins, Mel Gibson, Daniel Day-Lewis, alla regia Roger Donaldson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 04:19:00 GMT)

RED 2 - 20/ Info streaming del film con Anthony Hopkins (oggi - 29 maggio 2018) : Red 2, il film in onda sul 20 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, alla regia Dean Parisot. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:20:00 GMT)

Anthony Hopkins e la figlia che non vede più : «È stata una sua scelta» : Sir Anthony Hopkins, 80 anni, non vede la figlia – l’unica – Abigail da quasi vent’anni. L’ha raccontato lo stesso premio Oscar qualche giorno fa, rispondendo a una domanda sull’essere nonno. Se lo è o meno, l’attore del Silenzio degli Innocenti, non lo sa: «Non ne ho idea. Le persone rompono i rapporti. Le famiglie si dividono e si va avanti con la propria vita», ha spiegato a Radio Times, «È qualcosa ...

Anthony Hopkins - in tv per un adattamento di King Lear : Questa mattina è stato diffuso a sorpresa il trailer di King Lear, film tv con Anthony Hopkins . Arriva in Inghilterra e su BBC Two, stasera 28 Maggio, e in Italia invece nei prossimi mesi sarà ...