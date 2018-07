Anoressia | psicologo | “I giovani hanno sostituito lo specchio con la bacheca dei social”

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il Dott. Stefano Lagona,e Psicoterapeuta, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus “Parliamo fondamentalmente di una rivisitazione 2.0 di disturbi legati all’alimentazione, già ampiamente presenti anche in Italia, che con i social network e la comunicazione legata alle immaginitrovato nuovo vigore. Il mondo di immagini raccontato dai social può sicuramente contribuire all’esponenzialità dei fenomeni legati ai disturbi alimentari. Su Instagram per esempio, ma non solo, troviamo tutta una serie di Hastagh legati all’esaltazione della magrezza estrema. Pensiamo a quelli come: #thinspirathion, #bodycheck, #thighgap, #boneinspiration. Si può arrivare a scenari molto gravi e compromettenti non solo dal punto di vista fisico ma anche di quello mentale. L’abbattimento di ...