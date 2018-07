Anoressia nervosa | viaggio nell' inferno della filosofia Ana Fino a

huffingtonpost

(Di venerdì 27 luglio 2018) "Senti una voce che ti dice di farlo? Sono io la vocina. Io so tutto... sono la tua Ana". "Ana" sta per. È bastato lasciare il numero telefonico su un blog individuato tramite Google per ritrovarsi precipitati in una realtà sommersa, sconosciuta ai più. Una realtà in cui conta solo dimagrire a qualunque costo, digiunando a oltranza o vomitando dopo aver mangiato, ingoiando lassativi o sfinendosi con la ginnastica. Sempre più giù, "a vedere le tue splendide ossa", recita uno dei comandamentiAna", sorta di culto, in realtà manifestazione di patologie complesse e pericolose, in cui la magrezza diventa l'unico indicatore di bellezza e successo. In questo mondo invisibile, ma tutt'altro che parallelo, si aggirano migliaia di giovani e giovanissimi, alle prese con i Dca, disturbi del comportamento ...