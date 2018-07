Annullato il concerto di Al Bano e Romina a Rimini | scatta l’ira di Carrisi | “Ci hanno

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessuno è stato pagato. A noi..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessuno è stato pagato. A no..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Albano e Romina - la verità sul concerto Annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini : "Ringrazio i fan per aver capito" : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Albano e Romina - la verità sul concerto Annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Rimini - concerto di Al Bano e Romina al Beat Village Annullato. "Era una trappola" : Rimini, 26 luglio 2018 " Neppure Al Bano e Romina si esibiranno sul palco del Beat Village alla Darsena. Il concerto, in programma questa sera alle 22, è stato annullato dagli stessi artisti, che poco ...

Fedez : Annullato il concerto ad Agrigento - ecco perchè : Migliaia di persone sostenitrici del rapper sono rimaste deluse anche perché lo Sport Village sarebbe dovuto essere l'unica tappa siciliana del famoso artista. Gli organizzatori della serata sarebbe ...

Annullato il concerto dei The Chemical Brothers a Bologna : info rimborso biglietti : Il concerto di The Chemical Brothers a Bologna è definitivamente Annullato. Dopo lo slittamento da giugno a settembre, lo show dei due fratelli salta senza ritorno a causa di circostanze non specificate. Il live era previsto per il 16 giugno, per poi essere riprogrammato per la data del 27 settembre. Evidentemente, la nuova data non ha sortito gli effetti sperati, comportando una cancellazione definitiva per la quale è già stato avviato il ...

Maltempo - Annullato il concerto di Bollani a Roma : È stato annullato, a causa del Maltempo, il concerto di Stefano Bollani, in programma stasera alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, a Roma. Per ragioni di sicurezza, il musicista è stato ...

Toto Cutugno ricoverato : malore per il cantante e concerto Annullato. Le sue condizioni di salute : Preoccupazione per le condizioni di salute di Toto Cutugno . Il popolare cantante, famoso anche all'estero, ha infatti dovuto annullare un concerto a causa di un malore. L'artista avrebbe dovuto ...

Musica Malore per Toto Cutugno - Annullato il concerto in Belgio : Tags: festival della canzone italiana Liegi Malore mondo Musica notizie nazionali ricovero scompenso cardiaco Toto Cutugno Precedente

Toto Cutugno rassicura i fan dopo il concerto Annullato per un malore : 'Sto bene' : Su Instagram aveva dato appuntamento a tutti i suoi fan residenti in belgio al Festival Italiano in programma al Centre Culturel De Seraing il 30 giugno. Toto Cutugno [VIDEO] è stato costretto ad annullare la sua esibizione a causa di un improvviso malore. La notizia è stata riferita, con un post pubblicato sul profilo Facebook, dall’assessore allo sport della localita' francofona situata nella Regione della Vallonia. Eric Vanbrabant ha ...

Malore per Toto Cutugno - concerto Annullato. Lui : “Sto bene” : Malore per Toto Cutugno, concerto annullato. Lui: “Sto bene” Il cantautore è stato costretto ad cancellare un evento in Belgio nel fine settimana. Ma lui stesso ha tranquillizzato i fan: “Presto di nuovo in tour” Parole chiave: ...

Malore per Toto Cutugno - concerto Annullato. Lui : "Sto bene" - : Il cantautore è stato costretto ad cancellare un evento in Belgio nel fine settimana. Ma lui stesso ha tranquillizzato i fan: "Presto di nuovo in tour"