Andamento sostenuto per l' indice del settore telecomunicazioni | +3 | 05% | | corre Telecom

Piazza Affari : Andamento sostenuto per Mediobanca : Bene l' istituto di piazzetta Cuccia , con un rialzo dell'1,92%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca rispetto all'indice, ...

Piazza Affari : Andamento sostenuto per Fincantieri : Avanza il principale complesso cantieristico al mondo , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Londra : Andamento sostenuto per Royal Mail : Avanza Royal Mail , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Royal Mail evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari : Andamento sostenuto per IMA : Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di automatismi , con una variazione percentuale dell'1,88%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Segnali positivo dal settore Costruzioni - +0 - 45% - . Andamento sostenuto per Buzzi Unicem - +1 - 59% - : Giornata in moderato rialzo per il settore Costruzioni a Milano , che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia ...

Piazza Affari : Andamento sostenuto per Ferragamo : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso , con una variazione percentuale dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Londra : Andamento sostenuto per Whitbread : Scambia in profit Whitbread , che lievita dell'1,88%. La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di ...

Piazza Affari : Andamento sostenuto per Safilo : Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

Andamento sostenuto per Allergan : Bene Allergan , con un rialzo dell'1,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più ...

Andamento sostenuto per Movado : Apprezzabile rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , in guadagno dell'2,00% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Andamento sostenuto per Acerinox : Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che avanza bene dell'1,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un ...

Andamento sostenuto per Macy's : Rialzo marcato per Macy's , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti. Comparando l'Andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Macy's mantiene forza relativa ...