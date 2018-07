Ancora pochi giorni per attivare Kena Power da 20 Giga a 5 euro al mese

Berlusconi : “Governo Conte mediocre e peggiorerà Ancora - ma finirà tra pochi mesi” : Silvio Berlusconi attacca il governo guidato da Giuseppe Conte, parlando di un'azione che finora è stata di "assoluta mediocrità, e nei prossimi mesi è destinata a peggiorare". Il leader di Forza Italia si dice convinto che questo esecutivo durerà solo per qualche altro mese e si appella a Matteo Salvini per bloccare il Decreto Dignità.Continua a leggere

Insigne : 'Siamo Ancora l'anti-Juve perché abbiamo cambiato pochissimo' : Lorenzo Insigne ha concesso un'intervista alla La Gazzetta dello Sport . Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net : 'Ho imparato a trovare l'equilibrio. So che a me la gente chiede sempre qualcosa in più. Prima ci restavo male ...

“Ancora non ci credo”. Perde la fede : la ritrova dopo 30 anni. Dov’era finita. Lo smarrimento era avvenuto a pochi giorni dal matrimonio : Quando si dice “la speranza è l’ultima a morire”: ecco. Questa storia ne è un esempio bellissimo ed è riportata da Repubblica. Quella fede era stata smarrita quasi trent’anni fa a Prarostino, nel Pinerolese, in provincia di Torino. Ed è stata ritrovata esattamente nel punto in cui Enrico, 55 anni, dentista di Pinerolo, l’aveva cercata per giorni senza trovarla. E’ saltata fuori dal nulla, trovata da una signora ...

Auto elettriche - in Europa Ancora troppi pochi investimenti : , …, La politica cinese in materia di veicoli puliti " il 'mandato per i veicoli a energia nuova' " prevede che i costruttori di Automobili ottengano crediti per la produzione di veicoli elettrici ...

Reddito di inclusione - si amplia la platea : via i requisiti familiari. Inps : “Lo avranno 700mila nuclei - Ancora pochi” : Come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, dall’1 luglio si amplia la platea dei potenziali beneficiari del ReI che diventa a tutti gli effetti Reddito di inclusione universale: si passa da 500mila famiglie (pari a 1,8 milioni di cittadini) a 700mila nuclei (2,5 milioni di persone). Già dall’1 giugno, per presentare domanda è necessario solo il requisito del Reddito, mentre cadono tutti quelli legati alla composizione del nucleo ...

Ancora un bus in fiamme a Roma - il 12esimo caso nel 2018 : fumo nero a pochi km dal Vaticano : Ancora un autobus che prende fuoco a Roma. E' successo in piazza Pio IX, nel quartiere Aurelio, a pochi chilometri dal Vaticano. Sul posto, allertati dal macchinista, i vigili del fuoco e la polizia. Illesi i passeggeri e il conducente, usciti...