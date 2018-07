Anche Twitter a picco a Wall Street | -20% con utenti in calo

Inter - domani l'amichevole con il Sion : diretta tv e streaming Anche su Twitter : Seconda uscita stagionale dell'Inter, dopo l'amichevole disputata contro il Lugano e vinta 3-0 dai nerazzurri grazie alla rete di Lautaro ed alla doppietta di Karamoh. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dunque in campo domani pomeriggio per il secondo test dell'estate [VIDEO], avversaria un'altra formazione svizzera, il Sion. La gara si disputa allo Stade de Tourbillon ed è valida per il trofeo omonimo, messo in palio in occaSione dei 50 ...

Twitter - perché i vip stanno perdendo milioni di follower (e Anche tu) : Stavolta la purga è bella forte. Non solo una pulizia generica da bot e account automatizzati che rilanciano spam. Molto di più. Twitter sta da tempo lavorando a una strategia di rilancio che la tolga dalle secche e soprattutto le faccia recuperare credibilità, migliorando le conversazioni, troppo spesso avvelenate da troll e notizie false, e rassicurando investitori e inserzionisti. Adesso la piattaforma ha spiegato che smetterà di conteggiare ...

Twitter darà più spazio alle notizie - Anche sui Mondiali 2018 : Twitter darà più importanza alle notizie per aiutare gli utenti a scoprire storie o a ricevere informazioni rilevanti. Ecco quali sono nel dettaglio i cambiamenti annunciati dal popolare social: inizieranno a comparire in cima alla timeline le notizie dell’ultim’ora e le notifiche di tweet “personalizzati”, e in cima ai risultati delle ricerche si vedranno “notizie correlate”. Verrà ampliata la sezione ...

Cirinnà bloccata su Twitter da Fontana 'I grandi combattenti vincono Anche senza social' : Sul piano culturale quale può essere la conseguenza? 'Quando la politica tira il freno a mano, anche il cammino dei diritti si riempie di ostacoli. Penso ai papà e alle mamme che stanno cercando di ...

Balotelli al Napoli/ L'indizio su Twitter - scavalcato Anche il Marsiglia? (Ultime notizie) : Mario Balotelli è un obiettivo di calciomercato del Napoli: la società partenopea ha iniziato a seguire il suo profilo su Twitter, ma bisogna vincere la concorrenza di almeno due squadre(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:50:00 GMT)

Nadia Toffa : «Twitter funziona Anche dall’aldilà» : Nadia Toffa risponde con ironia alla bufala sulla sua morte. E con questo tweet («Ragazzi, incredibile!!! Questa sì che è una notizia! Twitter funziona anche dall’aldilà», seguito dal simbolino delle corna) torna a parlare sui social. Cosa che non faceva dal 13 maggio, quando annunciò di aver bisogno di riposo, ma di voler rientrare presto alla conduzione de Le Iene. https://twitter.com/NadiaToffa/status/1000383099174256641 In realtà non ...