Anche il campione Giacomo Sintini tra i volontari della Festa Rinascimentale di Solomeo

Mondiali : Anche Buffon fa i complimenti alla Francia campione : Difficile restare indifferenti alla festa che ha contagiato Parigi e una nazione intera: la Francia si è laureata per la seconda volta nella sua storia campione del mondo, e immediatamente per le strade della Capitale si sono riversati fiumi di persone. Canti e fumogeni, la festa per il successo dei propri beniamini in quel di Mosca è andata avanti fino a notte ...

Francia campione del Mondo : i complimenti arrivano Anche da Trump : Donald Trump si è complimentato con la Francia per la vittoria della Coppa del Mondo 2018, il secondo successo ai Mondiali per i galletti “Congratulazioni alla Francia , che ha giocato un calcio straordinario, vincendo la Coppa del Mondo 2018. Inoltre, congratulazioni al presidente Putin e alla Russia per aver organizzato un grande torneo della Coppa del Mondo , uno dei migliori di sempre!”. Lo scrive su twitter il presidente ...

DEEJAY Xmasters SUP Race – Presente Anche il campione d’Italia Leonard Nika : SUP: il campione d’Italia Leonard Nika alla DEEJAY Xmasters SUP Race. L’atleta della Nazionale Italiana di Stand Up Paddle Racing sarà a Senigallia il 14 e 15 luglio per partecipare all’ottava tappa della Coppa Italia FISW Surfing, che mette in palio 2.000 euro di montepremi Si accende il sipario sulla DEEJAY Xmasters SUP Race, l’ottava tappa di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard della FISW Surfing in programma sabato 14 e domenica 15 ...