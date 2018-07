Amiche in Arena | su Canale 5 Loredana Bertè in concerto per i 40 anni di carriera

tvzap.kataweb

: Amiche in Arena: domani alle 21:15 su Canale Cinque con @LoredanaBerte, @FiorellaMannoia e tante altre... - LorenzoMainieri : Amiche in Arena: domani alle 21:15 su Canale Cinque con @LoredanaBerte, @FiorellaMannoia e tante altre... - niallerisart : @restaquiniall eravamo al suo concerto, ad un certo punto scende dal palco e inizia a camminare per l'arena fermand… - ivancalfapietra : Emma & Elodie - Io Di Te Non Ho Paura (Amiche in Arena) -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Lo scorso settembre l’di Verona ha ospitato l’eventoin, un megadiBerté che festeggiava sul palco i suoi 40di, con la direzione artistica di Fiorella Mannoia, trasmesso in replica sabato 28 luglio alle ore 21.10 su5. L’ex giudice di Amici e la cantante, che ha anche prodotto l’ultimo album della Berté, hanno radunato sul palco dell’tante voci femminili del panorama musicale italiano, Gianna Nni, Paola Turci, Patty Pravo, Elisa, Noemi, Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Emma, Nina Zilli, Elodie e Antonella Lo Coco, anche per esprimere sostegno alla lotta contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne.5 aveva già ospitato il ciclo #IGRANDICONCERTI di Laura Pausini, Modà, i Pooh e Il Volo; nonostante gli ascolti non siano stati entusiasmanti, non poteva mancare la quota ...