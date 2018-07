Ambiente | le aree incontaminate degli oceani potrebbero svanire entro 50 anni

Ambiente - Lazio : primo passo verso la riforma del sistema delle aree protette : “E’ stata approvata dalla Giunta regionale del Lazio una importante delibera di semplificazione amministrativa, primo passo nel percorso di riforma delle aree protette, che individua gli enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone speciali di conservazione (Zsc)”. Così in una nota l’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e ...

Ambiente : drone per i controlli sulle aree impervie dell’Umbria : Nuovo drone della Regione Umbria per il controllo ambientale, la sorveglianza e la verifica su territori impervi dell’Umbria: ad annunciarne l’entrata in servizio è l’assessore all’Ambiente, Fernanda Cecchini. “La Regione – sottolinea – ha già sperimentato per la protezione civile l’uso di quelli che l’Ente nazionale per l’aviazione civile chiama aeromobili a pilotaggio remoto, ma sono ...

Bari Giunta alla XV edizione l'iniziativa di LegAmbiente 'Voler bene all'Italia' - la festa dei piccoli comuni e delle aree interne : A Zollino , paese della Grecia Salentina di 2.000 abitanti, il 'Laboratorio Urbano Salento Km0' punta a un'economia sinergica e rigenerativa che integra mobilità lenta, turismo sostenibile, riciclo e ...

XV edizione di 'Voler bene all'Italia' - la festa dei borghi e delle aree interne promossa da LegAmbiente : Ogni anno 'Voler bene all'Italia' celebra l'identità di questi luoghi in numerose piazze d'Italia, coinvolgendo comuni, parchi, scuole e un ampio spettro di associazioni con spettacoli, eventi ...

Ambiente : nuove strategie per mantenere e tutelare la biodiversità nelle aree rurali e urbane : Il 23° Convegno nazionale sulla biodiversità si terrà dal 13 al 15 giugno all’Università di Teramo: la tre giorni è promossa in collaborazione con il Crea, Cnr e vari atenei, e sarà l’occasione per presentare le nuove strategie per mantenere e tutelare la biodiversità nelle aree rurali e urbane. Michele Pisante, presidente del Comitato scientifico del Crea e componente del Cda del Consiglio per la ricerca in agricoltura e ...

Ambiente - scempio nella riserva Stagnone : aree sequestrate : Lo sbancamento di alcune dune naturali e la realizzazione di scivoli e scale verso il mare sono stati scoperti dalla Guardia Costiera di Marsala all’interno della riserva naturale orientata “Isole dello Stagnone”. Opere, si sottolinea in una nota diffusa dall’Ufficio circondariale marittimo di Marsala, “tali da modificare significativamente la naturale conformazione della costa”. Si tratta di tre aree che sono ...

Ambiente - il sindaco di Acqui : “Nessuna discarica nelle aree delle falde acquifere” : “Prima la salute dei cittadini e dopo le discariche”. Lo precisa il sindaco Lorenzo Lucchini dopo l’incontro a Torino di mercoledì scorso tra l’assessore regionale Alberto Valmaggia, il Comune di Acqui, in rappresentanza dei 30 enti locali della Convenzione per la salvaguardia della falda Acquifera di Sezzadio, la ‘Convenzione’ sull’acqua e l’Ambiente che fa riferimento a Tronzano Vercellese e i ...

Ambiente : istituite aree marine protette in Sicilia e Sardegna : Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato i decreti istitutivi di due aree marine protette: Capo Testa-Punta Falcone, in Sardegna e precisamente nel comune di Santa Teresa di Gallura (Sassari), e Capo Milazzo, in Sicilia, nel comune di Milazzo (Messina). Il ministro ha firmato anche i relativi decreti di approvazione del regolamento che disciplina le attività consentite nelle diverse zone delle due aree marine. Diventano ...