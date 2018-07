Ambiente | la Sardegna aderisce alla maratona “Climathon”

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Per la seconda volta la Regionea “Climathon”, lainternazionale di 24 ore del prossimo 26 ottobre per parlare di adattamento. Coordinera’ infatti gli eventi locali con la collaborazione dei Comuni di Cagliari e di Sassari, che riceveranno ciascuna un contributo regionale di 10mila euro per le spese di organizzazione. L’assessora della Difesa dell’Donatella Spano, che ha proposto la delibera approvata in giunta, evidenzia l’esito positivo dell’iniziativa del 2017: “Il confronto sui temi del clima tra professionisti, amministratori, tecnici, studenti e cittadinanza attiva avuto nella scorsa edizione ha prodotto ottime idee su infrastrutture verdi per la resilienza e la rigenerazione urbana, nonche’ sull’uso virtuoso e il riutilizzo dell’acqua per le aree di Cagliari e Sassari. La ...