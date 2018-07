Amazon | trimestre record | balzo di fatturato e utili

Amazon - rialzo record degli utili : +1.000% nel secondo trimestre : record per Amazon , che mette a segno utili in rialzo del 1.000%. Nel secondo trimestre dell'anno, gli utili netti del colosso dell'e-commerce hanno toccato 2,53 miliardi di dollari, superando i 2 ...

Nel secondo trimestre del 2018 i ricavi di Amazon sono cresciuti del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a toccare un valore complessivo di 52,9 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro). Gli analisti avevano