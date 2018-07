Amazon mette a segno un trimestre da record

Amazon non ammette clienti 'capricciosi' - chiusi i profili di chi fa troppi resi : Sembrava fosse una misura 'punitiva' limitata agli Stati Uniti. E invece anche in Italia Amazon, la più grande piattaforma di acquisti on line [VIDEO], ha iniziato ad applicare una sorta di 'legge del taglione': cancella senza alcun preavviso i profili di utenti che commettono il peccato di fare troppi 'resi' di articoli ordinati. Chi è considerato un acquirente volubile viene bannato in maniera permanente. Ed è successo anche per pochi articoli ...

Amazon sbarca nel mondo del calcio : trasmetterà la Premier League : Teleborsa, - Continuano ad espandersi nei settori più disparati le attività di Amazon . Il colosso dell'e-commerce ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere alcuni match della Premier ...

Amazon non ammette clienti 'capricciosi' - chiusi i profili di chi fa troppi resi : Sembrava fosse una misura 'punitiva' limitata agli Stati Uniti. E invece anche in Italia Amazon, la più grande piattaforma di acquisti on line, ha iniziato ad applicare una sorta di 'legge del taglione': cancella senza alcun preavviso i profili di utenti che commettono il peccato di fare troppi 'resi' di articoli ordinati. Chi è considerato un acquirente volubile viene bannato in maniera permanente. Ed è successo anche per pochi articoli ...