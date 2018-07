Amazon diventa una macchina da utili Battute le attese grazie ai servizi

WeDoctor - la startup cinese da 5 - 5 miliardi di dollari che vuole diventare l'Amazon della salute : Poco meno di due mesi fa saliva agli onori della cronaca finanziaria per la chiusura di un finanziamento da 500 milioni di dollari, uno dei più

Amazon acquista PillPack e punta a diventare leader anche nel settore dei farmaci : Amazon fino ad oggi si è dimostrato un vero e proprio colosso in quasi tutti i settori, come tecnologia, libri, giochi e così via. Oggi, ha ufficialmente debuttato nel mondo delle farmacie [VIDEO] grazie all'acquisto di PillPack, una farmacia online specializzata nella consegna dei farmaci a domicilio. Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la cifra spesa dal colosso americano, ma secondo alcune indiscrezioni che arrivano ...

Amazon acquista PillPack e punta a diventare leader anche nel settore dei farmaci : Amazon fino ad oggi si è dimostrato un vero e proprio colosso in quasi tutti i settori, come tecnologia, libri, giochi e così via. Oggi, ha ufficialmente debuttato nel mondo delle farmacie grazie all'acquisto di PillPack, una farmacia online specializzata nella consegna dei farmaci a domicilio. Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la cifra spesa dal colosso americano, ma secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'America, Amazon ...

Maradona - la vita del calciatore diventa una serie per Amazon : Maradona La vita di Diego Armando Maradona diventa una serie tv per Amazon Prime Video. Il servizio di video-on-demand offerto da Amazon ha annunciato la realizzazione di una nuova serie Prime Original ispirata alla carriera di una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventati noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. Realizzata da BTF Media, in ...