Alzheimer | la malattia si sviluppa più velocemente nelle donne

Alzheimer : ecco come obesità e invecchiamento contribuiscono alla malattia : L’Alzheimer, la forma più comune di demenza, è un disturbo cerebrale progressivo che porta alla perdita delle funzioni cognitive e della memoria e provoca cambiamenti significativi nel comportamento. L’invecchiamento è un importante fattore di rischio per la malattia. Precedenti studi hanno suggerito che anche l’obesità legata all’alimentazione è collegata al suo sviluppo. Ora i ricercatori della Brock University in Ontario, Canada, hanno ...