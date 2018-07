Altro dito puntato contro Iliad Italia | il Governo sta indagando sulle SimBox

Problemi con rinnovo offerta Iliad Italia? Eliminare carta di credito e scegliere Altro metodo pagamento : Siamo al primo rinnovo dell'offerta Iliad Italia per tutti coloro che hanno attivato una SIM con il nuovo quarto operatore italiano immediatamente dopo la sua uscita. Non pochi tuttavia in queste ore sono rimasti delusi da quello che all'apparenza sembrerebbe essere un problema, ossia il rinnovo del piano attraverso carta di credito utilizzata per l'acquisto e non semmai attraverso il credito telefonico residuo. Come funziona esattamente la ...

“Preso a pugni in strada”. Un Altro vip aggredito sotto gli occhi di tutti. Il racconto dettagliato è raccapricciante. Le sue condizioni : Un altro vip è stato aggredito. Dopo il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellata fuori della discoteca Old Fashion di Milano nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, un altro volto celebre dello spettacolo è finito nei guai. Per raccontare ai suoi fan quel che è successo, il cantante Stash dei The Kolors posta una foto che lo ritrae con il volto tumefatto. Secondo quel che racconta il ragazzo, che ha raggiunto il ...

Uno ruba un pc - l'Altro modifica il codice di un bonifico per 'deviare' l'accredito sul suo conto. Le indagini incastrano due persone : Due storie, due diversi reati che hanno in comune lo stesso finale, scritto 'grazie' alle indagini che hanno permesso agli uomini in divisa di chiudere il cerchio e individuare gli autori di un furto ...

L’ex fidanzata rivela un Dybala inedito - Altro che bravo ragazzo : “il nostro amore rovinato dai suoi tradimenti” : Antonella Cavalieri spiega i motivi dell’addio a Dybala, la bella argentina rivela il perchè lei ed il calciatore della Juventus si sono lasciati Paulo Dybala e Antonella Cavalieri si sono lasciati. Dopo che il gossip aveva ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, è la stessa ex fidanzata del calciatore bianconero ad ammettere la fine della sua relazione con l’attaccante argentino. Al settimanale ‘Chi‘, sul numero in ...

Nuovi leak per Fortnite al 2 giugno - pronto un Altro gradito ritorno? : Sempre in continua evoluzione Fortnite, il fortunatissimo Battle Royale partorito dalle geniali menti di Epic Games, che negli ultimi mesi ha fatto registrare cifre da record assoluti, con milioni e milioni di utenti che hanno fatto il loro accesso almeno una volta nel coloratissimo mondo di gioco online, e con numeri importantissimi anche sotto il profilo dei giocatori connessi in contemporanea da tutto il mondo. Il merito di una fidelizzazione ...

Napoli - la denuncia del consigliere municipale : «Io - aggredito con la mazza da baseball da un Altro consigliere» : Senza alcun motivo il consigliere Ciro Guida della terza municipalità è stato vittima, mentre effettuava un sopralluogo sul territorio nel quartiere Sanità, nei pressi...

Movavi Photo Editor : ritocco - elaborazione e tanto Altro – Recensione : In analisi per la nostra rubrica “Recensioni” oggi abbiamo Movavi Photo Editor: un software semplice e con tutte le funzioni necessarie a ritoccare e migliorare le nostre foto. Analisi Preliminare Il software si presenta con un’estetica molto curata ed è composto da un’area di lavoro centrale e una serie di tab che contengono i differenti strumenti da utilizzare. Il sistema drag & drop di cui è fornito permette di inserire l’immagine nel ...

Ladri maldestri - fanno saltare il bancomat ma uno si ustiona e l’Altro perde un dito : I malviventi, dopo aver fatto saltare la maschera esterna del bancomat, sono dovuti scappare sanguinanti e a mani vuote perché non sono riusciti a forzare le altre misure di sicurezza della filiale. Infine sono stati anche rintracciati dai carabinieri e posti in stato di fermo in ospedale.Continua a leggere

Su Rai1 'L'Altrove più vicino' - il film di Elisabetta Sgarbi applaudito a Berlino : Domani, domenica 20 Maggio, alle ore 00.20, all'interno dello Speciale TG1, andrà in onda 'L'altrove più vicino', l'ultimo film di Elisabetta Sgarbi, con le musiche di Franco Battiato e protagonisti ...