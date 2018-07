Alta Velocità | Rixi | «Opera necessaria

5G - Retelit e Go Internet siglano accordo connettività ad Alta velocità : Teleborsa, - GO Internet, provider che opera nel 4G e 4.5G LTE, e Retelit, uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, hanno siglato un accordo della durata di 5 anni ...

Alta Velocità nell'Ue - la Corte dei Conti europea boccia la rete : ROMA - La rete ferroviaria ad Alta velocità della Ue 'è un sistema disomogeneo e inefficace di linee senza un piano realistico a lungo termine'. E' questo il giudizio inequivocabile della Corte dei ...

Napoli - auto precipita a Posillipo/ 4 giovani feriti - due sono gravi : forse l’Alta velocità : Napoli, auto precipita a Posillipo: 4 giovani feriti, due sono gravi: forse l’alta velocità alla base del volo dell'automobile. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Trasporti - Ministro Toninelli : Alta Velocità eccellenza - sfida adesso è TPL : Teleborsa, - L'Alta Velocità in Italia è un'eccellenza, ma ora la "sfida" è rappresentata dal Trasporto Pubblico Locale , che va migliorato e sviluppato sul modello dei treni di Alta Velocità. Lo ha ...

Alta Velocità - perché la rete italiana è così striminzita : Un acuto saggio sull’Agenda digitale di tre anni fa affermava che, in base agli studi della Commissione europea, “l’Alta velocità è tra le opere infrastrutturali più costose e criticate per gli elevati costi unitari rispetto a opere simili. Secondo gli studi, l’Alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 ...

Velo ok funziona : un deterrente contro l'Alta Velocità in strada : ... fanno perciò parte della campagna di sensibilizzazione 'Attenta-mente' anche gli spettacoli educativi realizzati in queste ultime settimane con i ragazzi delle scuole primarie. A Sant'Angelo, nel ...

Sarà realtà l'Alta Velocità ferroviaria per Verona : Con la firma del contratto, per la realizzazione del primo lotto dell'Alta Velocità ferroviaria da Brescia Est a Verona, per un valore di 1,6 miliardi, per i distretti industriali più forti d'Europa ...

Saipem brinda alla commessa per la tratta Alta Velocità Brescia - Verona : Teleborsa, - Brilla Saipem a Piazza Affari, con un rialzo dell'1,99% grazie ad una commessa da 970 milioni di euro . Rete Ferroviaria Italiana , Gruppo FS Italiane, e il Consorzio Cepav due , di cui ...

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari : chiuso il progetto Trenitalia : Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Ferrovie - Alta Velocità a 350km/h : ministero Trasporti dice no - : Negato l'innalzamento del limite, oggi fissato a 300 chilometri orari. Ai rischi , un aumento delle spese di manutenzione, non corrisponderebbero vantaggi sufficienti in termini di puntualità ed ...

