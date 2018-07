Alpi del Mediterraneo verso il Patrimonio Unesco | ad Aisone si presenta la candidatura

Aosta. Piazza Narbonne torna il Jardin Alpin della città : L’Assessore regionale all’Agricoltura e Ambiente, Elso Gerandin, comunica che è in programma per oggi, venerdì 27 luglio, alle ore 17,30,

In duemila sfilano attraverso il centro di Feltre all'insegna dell'orgoglio Alpino : Lungo corteo attorno alla cittadella per coronare il raduno del battaglione Feltre e del gruppo artiglieria Agordo

Corno delle Alpi : 120 candidati a festival di Nendaz - VS - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SAMPDORIA FERAlpiSALO' / Streaming video e diretta tv : volti nuovi blucerchiati - orario del match : diretta SAMPDORIA Feralpisalò, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che i blucerchiati giocano contro la formazione bresciana, della Serie C(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:50:00 GMT)

BE : Alpinista muore sullo Schreckhorn - vicino a Grindelwald : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente sulla parete Sud del Cervino : morti due Alpinisti : Ancora vittime della montagna. Due alpinisti hanno perso la vita mercoledì mattina dopo essere precipitati lungo la parete Sud del

Alaphilippe e Van Avermaet sono le due stelle Alpine del Tour : Julian Alaphilippe è atleta di talento e senso scenico, uno che non ama i fronzoli, ma non disdegna le copertine. In primavera si è presa quella più scenografica, quella del Muro di Huy, peccato solo che per evitare brutte figure, non sapendo se c'era qualcuno della fuga ancora in avanscoperta, non

Ciclismo - Tour : è l'ora delle Alpi. Romme e Colombier prima dell'arrivo : prima frazione alpina, molto impegnativa nel finale con Col de Romme e Colombiere, che scollina a 14 km dalla conclusione di Le Grand Bornand. La fuga della maglia gialla Van Avermaet e Alaphilippe ha ...

Ciclismo - Tour de France : è l'ora delle Alpi con lo sterrato del Plateau des Glieres : La decima tappa del Tour de France numero 105 è lunga 158,5 km e porta il gruppo da Annecy a Le Grand Bornand. Cominciano le Alpi, si tratta della prima frazione di un trittico molto impegnativo. Da ...

Lettera aperta ai “fratelli” Alpini di Pinzolo per il 50° Anniversario del Gruppo : Ad Agostino Lorenzetti CapoGruppo Alpini di Pinzolo Con forte emozione scrivo questo Messaggio per il 50° Anniversario (1968-2018) del

Tour de France - Froome pronto per il trittico delle Alpi : “la montagna è il nostro elemento naturale” : Chris Froome commenta l’andamento del Tour de France 2018, il britannico non vede l’ora di mettersi alla prova nelle prossime tappe della Grande Boucle Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. Da domani, invece, i ciclisti si preparano per il trittico delle Alpi. Tra gli altri ...

Usa - la manovra incredibile del CH-47 Chinook / Video - "pinnacle landing" per salvare un Alpinista suicida : Usa, la manovra incredibile del CH-47 Chinook: Video, l'elicottero americano effettua un ''pinnacle landing'' per andare a salvare un alpinista che aveva minacciava il suicidio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Tour de France - Nibali carico per il trittico delle Alpi : “bisognerà andare a tutta” : Vincenzo Nibali si proietta alle prossime tre durissime tappe del Tour de France 2018, ecco il commento dello Squalo dello Stretto in vista del trittico delle Alpi Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti ...

Tour de France 2018 - il percorso della seconda settimana. In arrivo le Alpi - l’Alpe d’Huez sarà decisiva? : Arrivano finalmente le salite. Un po’ di noia, nonostante i tantissimi colpi di scena dovuti per lo più a imprevisti e cadute varie, c’è stata nella prima settimana del Tour de France 2018, conclusasi con la frazione del pavé in quel di Roubaix. Ora, dopo il giorno di riposo, si comincia a salire: seconda settimana con i corridori che si preparano ad andare verso le Alpi. Quella che aspetta la carovana è una tre giorni davvero da ...