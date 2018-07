Allenatore della Russia valuta trasferimento di Golovin in Europa

Short Track - Nicola Rodigari è il nuovo Allenatore della Nazionale junior : 'i ragazzi hanno un grande potenziale' : Dopo vent'anni da campione sulle piste di tutto il mondo, Nicola Rodigari prosegue la sua storia in azzurro: da atleta ad allenatore della Nazionale junior di Short Track. Tutta l'esperienza e il ...

Short Track - Nicola Rodigari è il nuovo Allenatore della Nazionale junior : “i ragazzi hanno un grande potenziale” : Gli azzurrini al via della preprazione estiva agli ordini del neo tecnico: “Questi ragazzi hanno un grande potenziale. Ho fiducia, per me è una passione prima ancora che un lavoro” Sempre sul ghiaccio, ma da un altro, nuovo, punto di vista. Dopo vent’anni da campione sulle piste di tutto il mondo, Nicola Rodigari prosegue la sua storia in azzurro: da atleta ad allenatore della Nazionale junior di Short Track. Tutta ...

Il vice Allenatore della Nigeria è stato filmato mentre accettava una tangente : BBC ha pubblicato un video in cui si vede Salisu Yusuf, vice-allenatore della nazionale di calcio Nigeriana, che accetta mille euro in cambio della promessa di convocare due giocatori in nazionale. Yusuf ha 56 anni ed è nello staff della nazionale Nigeriana The post Il vice allenatore della Nigeria è stato filmato mentre accettava una tangente appeared first on Il Post.

Maurizio Sarri è il nuovo Allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Diego Armano Maradona presidente e Allenatore della Dinamo Brest : Nuova sfida per Diego Armano Maradona. L’ex calciatore è il nuovo presidente e allenatore della Dinamo Brest, squadra che milita

VOLALTO 2.0 - Dal Canada e dopo ben 8 anni di Serie A1 approda a Caserta Tommaso Barbato : sarà il vice Allenatore della Golden Tulip : Con le azzurrine dell'Under 18 sale sul tetto del Mondo con l'oro al Mondiale di categoria. Ma non finisce qui perché attualmente è anche lo scoutman del Canada , sì, avete capito bene, proprio ...

Thailandia - finito l’incubo della grotta : salvi i 12 ragazzi e il loro Allenatore : Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Continua a leggere L'articolo Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore proviene da NewsGo.

Thailandia - finito l’incubo della grotta : salvi i 12 ragazzi e il loro Allenatore : Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Continua a leggere L'articolo Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore proviene da NewsGo.

Thailandia - finito l'incubo della grotta : salvi i dodici bambini e il loro Allenatore : E' stato portato in salvo anche il 12esimo ragazzo del gruppo dei baby calciatori intrappolati per 17 giorni. Per la conclusione dell'operazione manca ora solo il recupero dell'allenatore, riferiscono le tv locali.

Thailandia - finito l'incubo della grotta : salvi i dodici bambini e il loro Allenatore : E' stato portato in salvo anche il 12esimo ragazzo del gruppo dei baby calciatori intrappolati per 17 giorni. Per la conclusione dell'operazione manca ora solo il recupero dell'allenatore, riferiscono le tv locali.

Thailandia - ultima fase della missione di salvataggio : tutti i ragazzi salvi - manca solo l’Allenatore. Aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Ufficiale - Luis Enrique è il nuovo Allenatore della Spagna : Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna, l’ex tecnico del Barcellona e della Roma prenderà il posto di Fernando Hierro L’allenatore spagnolo Luis Enrique sarà il nuovo ct della nazionale spagnola per i prossimi due anni. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales. Luis Enrique, 48 anni, è stato scelto per cercare di riportare in alto la squadra spagnola dopo i suoi fallimenti nelle ...

Luis Enrique è il nuovo Allenatore della nazionale spagnola di calcio : Luis Enrique è il nuovo allenatore della nazionale spagnola di calcio. Enrique, che in carriera ha allenato la Roma, il Barcellona e il Celta Vigo, prende il posto di Fernando Hierro, che è stato allenatore ad interim della nazionale per The post Luis Enrique è il nuovo allenatore della nazionale spagnola di calcio appeared first on Il Post.

Fernando Hierro - Allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali in Russia - ha lasciato definitivamente la nazionale : L’allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali di calcio in Russia, Fernando Hierro, ha comunicato alla federazione spagnola le dimissioni dalla carica di direttore tecnico della nazionale, ruolo che ricopriva prima di essere assunto temporaneamente come allenatore. Hierro aveva guidato The post Fernando Hierro, allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali in Russia, ha lasciato definitivamente la nazionale appeared first on Il Post.