Alitalia | il governo congela le trattative per la vendita in attesa di

Alitalia - Rai - Cassa depositi : i segnali stonati del governo : Non sono giorni da ricordare questi per le società pubbliche. Si sta procedendo al rinnovo dei consigli di amministrazione e dei vertici di aziende come la Rai e di colossi come la Cassa depositi e ...

Alitalia/ Gli errori da evitare nel piano del Governo : Il Governo, tramite Toninelli, ha chiarito cosa intende fare per garantire un futuro ad ALITALIA. Tuttavia è bene evitare degli errori del passato.

Alitalia/ Il piano del Governo : nazionalizzazione e partner cinese : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno parlato del futuro di ALITALIA, dando degli indizi interessanti su dove vorrebbero portare la compagnia.

Il futuro di Alitalia - ecco il piano del governo giallo-verde : L'esecutivo punta a rilanciare la compagnia di bandiera attraverso un piano all'insegna dell'italianità del vettore. Ma stavolta niente 'capitani coraggiosi', piuttosto un ritorno al passato con un ...

Alitalia - ecco come il governo punta a farla rimanere italiana : Il progetto sarebbe quello di assegnare il 51% delle quote del vettore ad un soggetto nazionale sulla cui identità però ci sono solo ipotesi

Alitalia - ritorno al futuro con lo Stato al 51%. Il governo : “L’italianità è fondamentale” : Il punto fondamentale nel futuro di Alitalia è «l’italianità». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sembra riprendere le parole di Silvio Berlusconi, che nel 2008 mise insieme i «capitani coraggiosi» per tentare il rilancio della compagnia evitando l’arrivo di Air France. Questa volta però il progetto non è di trovare capitali privati italian...

Svolta Alitalia - il Governo la vuole italiana al 51% : "Sono in corso da parte di questo Governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del Gruppo e mi spenderò in prima ...

Alitalia : Gubitosi - immaginiamo a breve indicazioni Governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “immaginiamo di avere indicazioni dal Governo su come intendono proseguire il corso di Alitalia”. E’ questa l’aspettativa del commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, in vista del prossimo appuntamento con i rappresentanti dell’esecutivo, dopo il primo che si è svolto ieri sera al Mit. “Abbiamo avuto l’incontro con i sottosegretari incaricati al ...

Alitalia : Gubitosi - immaginiamo a breve indicazioni Governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “immaginiamo di avere indicazioni dal Governo su come intendono proseguire il corso di Alitalia”. E’ questa l’aspettativa del commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, in vista del prossimo appuntamento con i rappresentanti dell’esecutivo, dopo il primo che si è svolto ieri sera al Mit. “Abbiamo avuto l’incontro con i sottosegretari incaricati al ...

Il governo sul dossier Alitalia : "Gli ex manager pagheranno" : Sembra proprio in alto mare il futuro dell'Alitalia. Dopo un lungo silenzio, il tema è tornato d'attualità con alcune dichiarazioni del ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, titolare del ...

Gubitosi : "Alitalia è di nuovo in pista - ora le scelte del Governo" : Ma per deciderne il futuro serve una scelta di politica economica '. Chiama in causa il Governo , il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi , che in un'intervista al Corriere della Sera ha tracciato ...