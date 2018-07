Alimenti | scienza contro falso made in Italy | test smaschera il “parmesan”

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018)in campo perre il ‘parmesan‘. Un sistema per scoprire i formaggi simil–Grana, tra i prodotti agro-alimentari delinpiù ‘taroccati’ al mondo, è stato messo a punto da un pool di ricercatori di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’università Cattolica, guidato dal preside della Facoltà di Piacenza Marco Trevisan. Gli esperti hanno utilizzato una tecnica di analisi metabolomica che permette di “valutare in modo più ampio, rispetto alle analisi condotte sui singoli composti, le possibili differenze nel profilo di composti chimici (come acidi grassi, amminoacidi, metaboliti secondari), presumibilmente dettate dalle procedure insite nel disciplinare di produzione“. “Lo scopo di questo lavoro preliminare – spiega Trevisan – è stato quello di discriminare, in base all’impronta chimica, ...