Alimenti | Coldiretti | il falso parmigiano supera quello vero | plauso per il test che lo

Alimenti - Coldiretti : surgelati in tavola per il 95% delle famiglie : Nel 2017 i consumi di prodotti surgelati in Italia hanno raggiunto il valore di 13,9 Kg pro-capite annui con una penetrazione di più del 95% delle famiglie e un valore di mercato complessivo tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati dell’istituto italiano degli Alimenti surgelati in riferimento all’operazione dei Nas che hanno sequestrato 16 tonnellate di cibi surgelati la cui data di scadenza, ...

Alimenti - Coldiretti : boom in Italia per la coltivazione di grani antichi : E’ boom in Italia per la coltivazione di grani antichi, come il Senatore Cappelli, che nella campagna 2017-2018 ha quintuplicato le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari del 2017 ai 5000 attuali, trainato dal crescente interesse per la pasta 100% Italiana e di qualità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base di dati di Consorzi Agrari d’Italia e Sis, società leader nel settore sementiero, dai quali emerge che le ...

Alimenti - Coldiretti : aumentano del 10% le vendite di prodotti biologici : aumentano del 10,5% le vendite di prodotti alimentari biologici in Italia con un trend positivo ininterrotto da un decennio. E’ quanto emerge da una analisi della Coldireti su dati Nielsen relativi al primo quadrimestre del 2018 negli Iper e supermercati, divulgata in occasione del resoconto dei Nas dei carabinieri sulle operazioni degli ultimi mesi che hanno portato al sequestro di oltre 100 tonnellate di cibo bio. Dall’indagine Coldiretti/Ixe’ ...

Alimenti - Coldiretti : con +49% vola l’olio d’oliva nel mondo : Crescita record dei consumi mondiali di olio d’oliva nel mondo che in una sola generazione hanno fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti presentata in ...

Alimenti - Coldiretti : in Valle d’Aosta la spesa è il 20% superiore a quella abruzzese : La spesa delle famiglie valdostane è il 20 per cento superiore di quelle abruzzesi e la più piccola regione d’Italia si posiziona così al top della classifica nazionale con 503 euro al mese per il solo acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche rispetto agli abitanti dell’Abruzzo che con 420 euro al mese fanno segnare il valore più basso lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sui ...

Alimenti - Coldiretti : scattano le multe per le etichette anonime : scattano le multe per le etichetta anonime che non riportano in etichetta l’origine del prodotto agricolo. E’ quanto annuncia la Coldiretti in relazione alla nota inviata dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) agli uffici periferici di controllo, nella quale si ricorda che i decreti sull’indicazione di origine in etichetta per il latte e i formaggi, il riso, ...

Povertà in Italia - quasi 3 milioni di persone senza Alimenti : il rapporto Coldiretti : La Povertà in Italia ha raggiunto livelli esorbitanti. Il recente rapporto Coldiretti sulla Povertà alimentare, presentato ai Giardini Reali di Torino, evidenzia che 2,7 milioni di Italiani, l'anno scorso, sono stati costretti a recarsi alle mense dei poveri o basarsi sui pacchi alimentari per sopravvivere. Le categorie più vulnerabili sono i bimbi, gli anziani e i clochard. Dal dossier Coldiretti si evince che gli over 65 poveri sono circa 200 ...

Alimenti - Coldiretti : storica inversione di tendenza - carne alla riscossa nel 2018 : storica inversione di tendenza con l’aumento di oltre il 5% della spesa delle famiglie italiane per la carne nel 2018, il valore più alto degli ultimi sei anni che avevano fatto registrare un brusco calo dei consumi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre del 2018 divulgata in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...