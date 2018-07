Alessandra Mussolini lascia Forza Italia | “È affetta da una malattia autoimmune | troppi

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia : “Grazie Berlusconi - ma partito ai minimi storici - affetto da malattia autoimmune” : Alessandra Mussolini lascia Forza Italia. A dare la notizia è proprio l’europarlamentare che da tempo a Strasburgo aveva già lasciato il gruppo del Ppe. La Mussolini in una nota comunica di aver parlato questa mattina con Silvio Berlusconi, che ringrazia per “l’affetto ed il sostegno politico e personale ricevuto in ogni occasione che penso di aver ricambiato con pari trasporto”. Le motivazioni? Secondo l’eurodeputata ...

Alessandra Mussolini - piroetta grillina sul decreto dignità : 'Io voto a favore e contro Forza Italia' : 'Non risolve il lavoro nero' ma il decreto dignità 'va nella direzione delle tutele e della protezione'. Alessandra Mussolini, schierandosi contro il suo partito, Forza Italia , annuncia in diretta a ...

Alessandra Mussolini durissima contro Forza Italia : 'Un'agonia - finiremo come il Pd. Vertici da cambiare subito' : Ancora una volta, Alessandra Mussolini picchia durissimo contro Forza Italia. Lo fa sposando di fatto le posizioni di Giovanni Toti . La Duciona, infatti, afferma: 'I risultati dei ballottaggi ...

Alessandra Mussolini in Europarlamento : 'Sciacquatevi la bocca quando parlate dell'Italia' : A to delle critiche offensive mosse da Emmanuel Macron e dal portavoce del partito 'En Marche' a carico dell'Italia, l'europarlamentare di 'Forza Italia' Alessandra Mussolini ha deciso di avere voce in capitolo difendendo la posizione del 'Bel Paese' e dell'attuale Governo 'Lega-Movimento 5 Stelle'. La Mussolini e la bollente risposta alle critiche della Francia di Macron In occasione del suo intervento, tenuto nella sede del Parlamento Ue, ...

Alessandra Mussolini sempre più vicina a Matteo Salvini : l'affondo contro le sanzioni alla Russia di Vladimir Putin : Dopo l'appello a Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, con la richiesta di votare la fiducia al governo M5s-Lega , richiesta non accettata, , Alessandra Mussolini si schiera ancora al fianco di ...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento di Alessandra Mussolini : 'Così facciamo la fine di Gianfranco Fini' : 'Così facciamo la fine di Gianfranco Fini '. E se a dirlo è Alessandra Mussolini , dentro Forza Italia il campanello d'allarme suona eccome. Secondo l'eurodeputata azzurra 'votare no alla fiducia non ...