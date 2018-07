Alcuni chiarimenti sull’aereo di Renzi | cosa c’è dietro l’Air Force One di Stato?

optimaitalia

(Di venerdì 27 luglio 2018) Bisogna concentrarsi con grande attenzione sul caso del cosiddetto aereo di, quello che potrebbe essere rimosso da qualsiasi programma di governo, con relativo esborso esoso tra licenze ed altri costi associati fino al 2024. Un contributo interessante per chi si sta chiedendo sea questa vicenda riguardante l'AirOne ci sia una bufala o solo verità ci arriva dai debunker di bufale.net, che nelle ultime ore hanno provato a fornirci qualche informazione extra per inquadrare al meglio la situazione.In particolare, dopo le uscite da parte di Conte e Di Maio nella giornata di ieri, pare che in molti sui social abbiano iniziato a parlare dell'aereo di, associando all'ex Sindaco di Firenze anche un utilizzo smisurato dello stesso per fini personali. La realtà dei fatti è esattamente all'opposto, considerando che anche gli interventi da parte degli esponenti del ...