Alberto Contador | il confronto con i corridori del Tour sulla salita di Saint Lary Soulan

Ciclismo - Alberto Contador stronca Froome e Aru Video : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport Alberto Contador ha dato una lettura molto critica alle prestazioni di [Video]Fabio Aru [Video]e Chris Froome in questa prima meta' del Giro d’Italia. I capitani di UAE Emirates e Team Sky sono entrambi ad oltre tre minuti di ritardo in classifica dalla maglia rosa Simon Yates, quando invece erano partiti tra i principali favoriti per la vittoria finale. Contador si è mostrato molto scettico sulle ...

Ciclismo - Alberto Contador incorona il nuovo fuoriclasse dei grandi giri Video : Il Giro d’Italia che si sta avvicinando alla sua fase decisiva è la prima grande corsa a tappe da ex corridore per Alberto Contador [Video]. Il fuoriclasse spagnolo, che si è ritirato al termine della scorsa stagione, sta commentando la corsa rosa dai microfoni di Eurosport. Nei suoi interventi Contador sta dispensando annotazioni e riflessioni interessanti, sia sullo svolgimento della corsa che più in generale sul mondo del Ciclismo. Domenica ...