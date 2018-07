Al via la festa di Sant' Anna a Breda Libera

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In un’ottica di massima cautela, la USLL6 , con nota del 26 Luglio, ha richiesto di effettuare un intervento per uccidere le zanzare adulte nelle aree prossime all'abitazione dell'ammalato (parchi pubblici , Casa Breda, pertinenze AULSS6 Casa ai Colli, Scuola San Benedett

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile : Padova, 27 lug. (AdnKronos) - A seguito della comunicazione di un caso di febbre da West Nile su un abitante in zona Brusegana, a Padova, il Dipartimento di Prevenzione USLL6, assieme al Comune, ha attivato specifici controlli per valutare il livello d'infestazione larvale nella zona interessata. Il

Festa dei Pozzi al via tra gastronomia ed eventi. Cambiano i sensi di marcia : Di seguito il calendario degli eventi: oggi Ore 18:30: spettacoli per bambini, Ore 19:30: Giallo al Centro Estate presenta 'Il male non va in vacanza' con Francesca Bertuzzi e Mariano Sabatini - ...

Febbre del Nilo - 2 casi in Veneto/ Allarme a Mira e Pianiga : al via le disinfestazioni programmate : Febbre del Nilo, 2 casi in Veneto: Allarme a Mira e Pianiga. Al via disinfestazioni massicce per evitare altri contagi dopo i casi che hanno colpito 2 persone e hanno creato preoccupazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Firenze - al via la festa di Sinistra italiana : “Persi nostri valori. Ripartire? Solo se torniamo a difendere gli ultimi” : “Le persone non vogliono nemmeno più sentire la parola Sinistra. Non la vogliono più sentire perché la associano ad aspetti negativi nei confronti della loro vita quotidiana: i tagli alla sanità, all’istruzione, ai diritti”. È una delle voci dei partecipanti alla festa Nazionale di Sinistra italiana per LeU, in corso fino a domenica 29 luglio all’Area festa d’Estate del Varlungo (Firenze). Durante la serata si sono ...

Fiera delle Utopie Concrete 2018. Al via le celebrazioni per il trentennale della manifestazione nel segno di Alexander Langer : ... durante le quattro giornate della manifestazione, avranno luogo seminari e dibattiti, installazioni interattive, laboratori multidisciplinari, stazioni di lavoro, performance artistiche e spettacoli.

LEGIONELLA TRE MORTI A BRESSO : ALLARME IN LOMBARDIA/ Ultime notizie : al via oggi la disinfestazione : ALLARME LEGIONELLA a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di BRESSO. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:46:00 GMT)

Pd - via Renzi le festa dell'Unità tornano 'de sinistra' : Le festa dell'Unità tornano 'de sinistra'. Poco Renzi. Poco progressismo liberal-liberista, ei fu,. Molti ospiti targati Leu, a cominciare da Bersani e Speranza e molti artisti sinistresi compresi ...

Quartiere in festa 2018 a Pescara - in via Mazzarino : Pescara Weekend di musica e spettacoli a Pescara e precisamente in via Mazzarino con l'edizione 2018 di Quartiere in festa . Sabato 21 luglio e domenica 22 ricco cartellone con Jack Johnson Blackbox presso Gelatissimo, lo street ...

WDW2018 – Al via a Misano la grande festa Ducati : Migliaia di Ducatisti in arrivo da 5 Continenti. 147 D.O.C (Desmo Owners Club) provenienti da 33 Paesi con presenza record di oltre 4.375 soci. Lunghe code e tanto interesse per la misteriosa “closed room”, con l’anteprima di una delle moto novità della gamma Ducati 2019 Parte alla grande il WDW2018, con le premesse per celebrare degnamente il suo decimo anniversario e superare record e aspettative. La grande festa, che ogni due anni ...

Prende il via il 21 luglio il cartellone della manifestazioni E… state con noi 2018 : ... i concerti di Peppe Anastasi, Tintinnabula, Maurizio Indelicato, Mario Incudine e Lisa Grande spazio al teatro e alla commedia dialettale brillante e poi tanta musica, spettacoli di ballo e ...

Finale - un successo di pubblico la manifestazione "Aspettando il viaggio nel Medioevo" : Spettacoli, sfilate, rievocazione e folklore, accostate alla cultura, alla ricerca e ai luoghi straordinari della nostra storia, sono la consueta ricetta del Centro Storico del Finale; un semplice e ...

Gay Pride : al via festa a Napoli : ANSA, - Napoli, 14 LUG - Una folla colorata e allegra di migliaia di persone è partita da Piazza Dante a Napoli per il Gay Pride 2018, il quinto che si tiene in città. Il popolo lgbt venuto da tutta ...