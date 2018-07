Al via dal 6 agosto la prevendita di UMIDIGI One e UMIDIGI One Pro

Dalla Francia : 'Di Maria via dal Psg con 30 milioni' : PARIGI - Esaurite le vacanze post-Mondiale, Angel Di Maria è atteso a Singapore per unirsi al resto del gruppo e lo stesso Tuchel ha confermato oggi che fra un paio di giorni il Fideo tornerà a ...

Al via su 22 tratte autostradali i nuovi sistemi Tutor : ecco dove sono attivi : Tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito ...

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

Aosta - si getta dal viadotto a 24 anni dopo che il medico del 118 gli aveva dato un calmante : aperta un'inchiesta : Intanto il servizio 118 fa sapere che il medico 'ha applicato il protocollo e ha agito secondo scienza e coscienza'.

Presentata la stagione teatrale 2018-2019 a Cormons. Abonamenti al via dal 15 settembre : Quattro le proposte della rassegna pomeri diana dedicata a tutta la famiglia e ai più piccini , Sipario Ragazzi, ; tre, come consuetudine, gli spettacoli in mattinée pensati per le scuole , Sipario ...

Saviano - sto dalla tua parte ma questo governo non è il male assoluto : Ho letto il lungo appello di Saviano con estremo interesse e grande partecipazione. Eppure, paragrafo dopo paragrafo, si impadroniva di me una sensazione particolare, di estraniazione e anche di disagio. Alla fine dell’articolo mi sono chiesta: ma di chi e di che cosa sta esattamente parlando Roberto Saviano? Lo scrittore parte da un appello a non tacere, un invito a chi ha visibilità nell’opinione pubblica a intervenire. Sacrosanto, ...

Modica - lavori svincolo Dente-Crocicchia : traffico deviato dal 1° settembre : Il primo di settembre chiuderà il tratto della Statale 115 in prossimità dello svincolo Dente " Crocicchia di Modica per consentire lo svolgimento dell'ultima tranche dei lavori. All'inizio dell'...

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 e via dal lavoro a 62 anni - tornano le richieste della Cgil (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41 e via dal lavoro a 62 anni, tornano le richieste della Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

Roma - via le botticelle dalle strade : E' stato approvato in Giunta in Campidoglio il Regolamento sulle botticelle che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea Capitolina. Verranno eliminate dalle ...

Sorprendente rilascio Oreo su Huawei P9 e P9 Plus : il via dalla Cina nel mese di luglio : La notizia ha dell'incredibile, Oreo su Huawei P9 e P9 Plus è realtà anche se non in Europa e dunque in Italia ma nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Nonostante, a più riprese, le divisioni del vecchio continente abbiano affermato che mai Android 8.0 avrebbe visto la luce sui dispositivi qui menzionati, ecco che nella nazione di origine del noto brand l'impensabile è accaduto. Come ci suggerisce la fonte TheAndroidSoul, ecco che ...

Atalanta - via vai a centrocampo : le ultimissime dal mercato : Atalanta scatenata in queste ultime ore di mercato, a centrocampo vi sarà un avvicendamento nella rosa di mister Gasperini Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto dall’Atalanta di Nicolas Haas. Il 22enne centrocampista svizzero si trasferisce al club rosanero con la formula del prestito. Gli atalantini però non sono rimasti con le mani in mano ed hanno di fatto concluso l’acquisto di Pasalic dal Chelsea. Il centrocampista ...

Vercelli : atto vandalico in viale Rimembranza : La cabina del semaforo, in viale Rimembranza, presa di mira dai vandali atto vandalico, nella notte fra martedì 24 e mercoledì 25 luglio, in viale Rimembranza a Vercelli. Qualcuno ha divelto la cabina ...