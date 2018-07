Al festival di Giffoni un Marketplace riservato alle donne e a loro lavoro

Giffoni Film festival 2018 - ENEA con il suo Microcosmo alla Masterclass Green : Teleborsa, - ENEA ha presentato il progetto "Microcosmo" alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival che si conclude domani, 28 Luglio, con la premiazione dei Film in concorso. La rassegna ...

Giffoni Film festival 2018 : ENEA con il suo “Microcosmo” alla Masterclass Green : ENEA ha presentato il progetto “Microcosmo” alla 48a edizione del Giffoni Film Festival che si conclude domani con la premiazione dei Film in concorso. La rassegna internazionale del cinema per bambini e ragazzi ha scelto la salvaguardia dell’ambiente come tema conduttore sia di questa edizione che delle prossime due. Di fronte alla platea della “Masteclass Green” con ragazzi tra i 18 e i 25 anni, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il ...

Francesca Michielin al Giffoni Film festival : «La musica è di tutti. Lega tutti - riesce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

Malagò al Giffoni festival : 'Sport e giovani futuro del Paese'. Inaugurati i campi intitolati agli ex calciatori Fortunato - Morosini e Falzetti : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, é stato ospite oggi del "Giffoni Film Festival", giunto alla 48esima edizione. Malagò, dopo aver visitato la cittadella del cinema, ha incontrato i giovani ...

Malagò al Giffoni festival : 'Sport e giovani futuro del Paese'. Inaugurati i campi intitolati agli ex calciatori Fortunato - Morosini e ... : Il rispetto dell'autonomia e della democrazia del nostro mondo è inviolabile, Per quanto riguarda la pratica sportiva, negli ultimi cinque anni, abbiamo assistito a una crescita costante che ha un ...

I ragazzi del centro disabili di Benevento ospiti al Giffoni Film festival venerdì 27. : venerdì 27 Luglio, alle ore 19.00, i ragazzi del centro "E' più bello insieme" saranno ospiti al Giffoni Film Festival 2018, nell'area Danza e Sport del GFF18, con "Eclissi: non solo ombre". I ragazzi presenteranno tre coreografie ideate all'interno del laboratorio di danza del centro "E' più bello insieme", una delle tante attività che ...

C'è un motivo per cui siamo al mondo e, qualsiasi sia, vale la pena combattere per esso»

Giffoni Film festival 2018 - i voti ai look : A Giffoni Valle Piana, paesino in provincia di Salerno, anche quest’anno, come da 48 anni a questa parte, ha aperto i battenti il celebre Giffoni Film Festival, manifestazione cinematografica interamente dedicata ai Film per ragazzi. il Festival, che si svolge dal 20 al 28 luglio, prevede una lunga serie di incontri e proiezioni, giudicate da una giuria che decreterà i premi finali caratterizzata dall’essere composta da 5601 ...

Il “Microcosmo” dell’ENEA al Giffoni Film festival 2018 : ENEA presenta al 48° Giffoni Film Festival il primo “Microcosmo” per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi delle piante. La presentazione avverrà il prossimo 25 luglio nel corso della Masterclass Green della storica manifestazione internazionale del cinema per ragazzi (conosciuta dal 2009 anche come Giffoni Experience), che si svolge dal 20-28 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dedicata ai temi dell’ambiente, delle ...

Giffoni Film festival 2018 24 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 24 luglio. Oggi martedì 24 luglio 2018 è la sesta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Max Gazzè, Lodovica Comello, Diodato. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 24 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +13 Cross My Heart by Luc Picard (Canada, 2017, 102’) a seguire: ...

Giffoni festival - Roberto Fico e Sergio Costa parlano di ambiente : ... dove arrivano ragazzi da tutto il mondo che possono parlare di cultura, di film e di stare insieme, diventare amici, in un'esperienza di partecipazione unica è molto importante, significa costruire ...

Giffoni Film festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Giffoni Film festival : tra i protagonisti - Frank Matano - Diana Del Bufalo - Francesca Chillemi e i Soldi Spicci… : Ecco alcuni dei protagonisti del Giffoni Film Festival 2018 Salta, sorride, scherza e fa selfie con il pubblico. Nella terza giornata del Giffoni Film Festival tra i protagonisti più attesi c’è lui Frank Matano Frank Matano che in questi giorni è impegnato a Salerno sul set della nuova commedia di Luca Miniero, con cui aveva già girato “Sono tornato”. “Questo nuovo Film non ha ancora un titolo definitivo. Posso dire solo ...