Al festival Alta Felicità | ' La svolta sulla Tav? Presto per festeggiare'

Biondo/ Il rapper si esalta sul palco “L’anno scorso ero tra il pubblico - è pazzesco” (Wind Summer festival ) : Video, Biondo è pronto per stupire al Wind Summer Festival 2018 con il suo nuovo brano, Roof Garden. Dopo Zoomarine per il rapper è ancora bagno di folla. (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:32:00 GMT)

I 6 festival ad alta quota da non perdere : Vette che si stagliano contro il cielo. Tramonti mozzafiato. Viste incredibili su valli nascoste. Aquile, stambecchi, acqua cristallina. Di per sé lo scenario montano è già uno spettacolo. Cosa succede se a quello che Madre Natura ha srotolato sotto i nostri occhi si aggiungesse ancora un po’ di bellezza? La montagna si fa cornice perfetta per ospitare manifestazioni, festival e cultura e l’estate è il periodo migliore per ...