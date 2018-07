AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI Annullato il concerto di Rimini | i motivi | nessuno

AlBANO e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Al BANO sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...

Al BANO e Romina truffati - salta il concerto : In 53 anni mai successo niente del genere : "Siamo costernati", così Al Bano e Romina hanno annunciato in un video su Instagram l'annullamento dell'attesissimo concerto di Rimini, in programma giovedì 26 luglio. Dietro al forfait un raggiro da parte dell'organizzazione, come spiega la coppia sul social: "Nessuno è stato pagato. Compreso il service per l'impianto del suono. Alle otto avrebbero staccato l'impianto e senza impianto un cantante non può cantare. Anche con la buona volontà di ...

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini : "Ringrazio i fan per aver capito" : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:00:00 GMT)

AlBANO e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Rimini - concerto di Al BANO e Romina al Beat Village annullato. "Era una trappola" : Rimini, 26 luglio 2018 " Neppure Al Bano e Romina si esibiranno sul palco del Beat Village alla Darsena. Il concerto, in programma questa sera alle 22, è stato annullato dagli stessi artisti, che poco ...

Al BANO e Romina più vicini : la risposta di Loredana Lecciso : Romina Power e Al Bano insieme? Loredana Lecciso serena Qualche giorno fa Al Bano e Romina Power sono stati sorpresi insieme al matrimonio d’oro di Ernesto e Ivana Pellegrini. I due artisti hanno anche cantato per la coppia felice, mostrando un incredibile feeling, che ha fatto pensare subito a tutti gli invitati che possa essere tornato ad ardere tra loro la fiamma dell’amore. Ma non è finita qua perchè Al Bano è stato anche ...

Al BANO e Romina Power - anniversario di matrimonio con festa speciale : Al Bano e Romina Power festeggiano il 48esimo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati il 26 luglio 1970. Una ricorrenza particolarmente significativa quest’anno, visto che la coppia sembra aver trovato la sintonia di un tempo, soprattutto dopo che il cantante ha dichiarato finita la sua storia con Loredana Lecciso che sembra ora aver trovato la sua tranquillità. Al Bano e Romina festeggiano insieme ai fan il loro anniversario. ...

Rose rosse e cena romantica con Romina : Al BANO rompe il silenzio : Il cantante Al Bano costretto a chiarire ancora una volta i rapporti con l’ex moglie dopo la paparazzata per le vie di Milano “Basta speculazioni”. Al Bano torna a tuonare dopo le ultime foto, pubblicate dal settimanale Chi, che lo ritraggono in dolce compagnia di Romina. I due, impegnati nel loro tour fino alla fine dell’anno, sono stati beccati qualche giorno fa per le vie di Milano dopo la festa dell’ex ...

AlBANO Carrisi/ “Romina? Non so spiegarmi cosa è successo... La musica è tutto per me : non mi ritiro” : Albano Carrisi cambia idea sul suo ritiro dal palcoscenico a fine 2018: il cantante si sente meglio e non può restare lontano dalla musica. E sul rapporto con Romina Power...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:19:00 GMT)

“Io e Romina”. La bomba estiva sulla coppia del secolo. Parla Al BANO (finalmente) : Dopo l’addio a Loredana Lecciso, AlBano Carrisi e Romina Power hanno fatto impazzire il gossip nostrano. I due si stanno preparando per una nuova tappa del loro tour insieme: in una data molto speciale la coppia più amata di sempre tornerà a duettare insieme sullo stesso palco in concomitanza con un anniversario molto speciale. I due artisti canteranno sul palco di Rimini il prossimo 26 luglio ma il pensiero dei fan è corso subito ...

Al BANO : "Nessuna cena romantica con Romina Power" : Per l'ennesima volta Al Bano smentisce pubblicamente il riavvicinamento con Romina Power, ribadendo che gli attuali rapporti con l'ex moglie si limitano a quelli di tipo professionali.Il cantante pugliese in un'intervista a TgCom nega l'esistenza di una cena romantica a Milano con la collega, di cui aveva dato notizia il settimanale Chi aggiungendo anche il dettaglio del regalo di un mazzo di rose rosse:prosegui la letturaAl Bano: ...

Al BANO - rose rosse per Romina Power : Ci dobbiamo rassegnare: finché saranno su questa terra Al Bano e Romina saranno sempre protagonisti di una saga che forse esiste solo nella mente della cronaca rosa e che li vede costantemente a un passo dal tornare a costituire la coppia non solo professionale che erano decenni fa. Ultimo episodio in ordine di tempo a far sognare i fan è una cena che i due si sono concessi a Milano nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario di ...

Al BANO : "Io non ho ripescato Romina. Pensavo che la nostra storia fosse finita..." : Dopo l'addio a Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi sembrava essere deciso anche a lasciare il tanto amato mondo della musica.Ora, però, qualcosa nei piani di Al Bano sembra essere cambiato. Intervistato dal settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha rivisto la sua promessa di dire addio al mondo ella musica a fine 2018: "Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado. ...