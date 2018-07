Al Bano e Romina | Noi truffati | ci ha teso una trappola

Brutta avventura per Al Bano e Romina a Rimini : "Non era mai successo in 50 anni di carriera". Le parole di Al Bano e Romina Power, che hanno pubblicato un video su Instagram, scuotono i fan dopo che il loro concerto è stato annullato al Beat ...

Al Bano e Romina truffati - i due si sfogano in un video : “In 50 anni di carriera mai successa una cosa così” : “Come va, come va?”. Mica tanto bene. Il concerto di Al Bano e Romina che si sarebbe dovuto tenere al Beat Village nella Darsena di Rimini il 26 luglio 2018 è saltato. Motivo? Una truffa. L’hanno spiegato i due artisti, visibilmente arrabbiati, durante una conferenza stampa tenuta nel glorioso Grand Hotel della cittadina romagnola: “In 50 anni di carriera non ci era mai successa una cosa del genere. Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul ...

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...

