Air Force Renzi rottamato da Di Maio e Toninelli Ultime notizie | Travaglio | “Almeno lo

“Air Force Renzi? Offensivo” - Matteo contro Conte-Di Maio/ Video - rottamato Airbus A340 : “coprono errori M5s” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:04:00 GMT)

Di Maio : "mai più Air Force Renzi". L'ex premier : "mai salito su quell'aereo" : L'ex premier Matteo Renzi risponde a stretto giro sulla rescissione da parte del governo Conte del contratto di leasing dell'Air Bus A350-500, ribattezzato da Di Maio "Air Force Renzi":"Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di ...

Il governo vuol disdire l'Air Force Renzi : Roma - Costerà un sacco di soldi ai contribuenti rescindere il contratto di leasing, ma Giuseppe Conte ne farà sicuramente spendere meno agli italiani dando indietro il colosso della flotta di Stato, ...

Alcuni chiarimenti sull’aereo di Renzi : cosa c’è dietro l’Air Force One di Stato? : Bisogna concentrarsi con grande attenzione sul caso del cosiddetto aereo di Renzi, quello che potrebbe essere rimosso da qualsiasi programma di governo, con relativo esborso esoso tra licenze ed altri costi associati fino al 2024. Un contributo interessante per chi si sta chiedendo se dietro a questa vicenda riguardante l'Air Force One ci sia una bufala o solo verità ci arriva dai debunker di bufale.net, che nelle ultime ore hanno provato a ...

Conte rottama l’Air Force Renzi e lui si infuria : ‘Non ci ho mai messo piede’ : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte [VIDEO], ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui annuncia la volonta' del governo giallo-verde, formato da M5S e Lega, di rescindere il contratto di leasing di un Airbus A340-500, stipulato dal precedente esecutivo guidato da Matteo Renzi 2014-2016. Velivolo destinato ad essere utilizzato per i cosiddetti ‘voli di Stato’ che molti hanno imparato a conoscere con la denominazione di Air ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 luglio : Addio all’Air Force Renzi : 150 milioni per non volare mai : Ancien Régime “Basta sprechi”: l’Air Force Renzi resterà nell’hangar Il governo ordina di disdire l’accordo del gigantesco aereo voluto dall’ex premier. milioni di euro risparmiati di Toni De Marchi Il bonus Renzusconi di Marco Travaglio Il Corriere lancia un giusto allarme sulla mancanza di opposizione a un governo che, dopo due mesi, gode ancora di un consenso spropositato (due italiani su tre). Spropositato rispetto non tanto alla somma ...

CONTE - "STOP CONTRATTO ARIBUS 340-500"/ Video : anche una Jacuzzi a bordo dell'Air Force Renzi rottamato : CONTE rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:23:00 GMT)

Il governo sale sull'Air Force : "Tra i costi la jacuzzi per Renzi" : ... abbiamo recuperato i documenti secretati con cui è stato preso questo spreco' Per il grillino l'Airbus si tratta della 'rappresentazione della vecchia politica e degli sprechi della vecchia politica'...

La buffonata dell'Air Force Renzi : Nell'hangar più grande di tutta Fiumicino si bolle dal caldo, ma Luigi Di Maio e Danilo Toninelli non sudano. Preparano una grande operazione di propaganda studiata per mascherare le difficoltà e le critiche su piovono su nomine e provvedimenti del Governo. Hanno la freschezza di chi sa di aver appena colto la rosa più bella del giardino dell'ex dittatore: a trenta metri c'è l'Air Force Renzi, il famigerato aereo che ...

Conte - "stop contratto Airbus 340-500"/ Video - Air Force Renzi rottamato - Di Maio : "fine dell'Ancien Régime" : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Conte rottama l'Air Force di Renzi : 'Spreco e capriccio' : Roma, 26 lug., askanews, - 'Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato. E in quest'ottica si ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Tutta la storia dell’Air Force Renzi : chi l’ha comprato - quanto costa e chi l’ha usato finora : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler revocare il contratto di leasing per l'Airbus 340-500 stipulato dal suo predecessore Matteo Renzi. Su quello che è stato definito 'l'Air Force Renzi' rimangono poche certezze e molto dubbi. Ecco quando è stato comprato, a quale scopo e come e da chi è stato utilizzato finora.Continua a leggere

Conte : "Air Force Renzi - troppo caro" : 17.32 "Meno spreco del denaro pubblico;in questa ottica si inserisce la volontà di rescindere il contratto di leasing dell'Airbus acquistato in passato dal governo Renzi per i voli di Stato e mai praticamente usato". Così il premier Conte su Facebook che sottolinea le cifre spese: "Circa 150 milioni di euro per soli 8 anni di noleggio". Replica l'ex premier Renzi:"Quando tornano su bufale come l'aereo di Renzi significa che sono ...